Минтранс провел рейд по контролю оплаты проезда в скоростном трамвае Саратова

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В Саратове состоялся совместный контрольный рейд представителей министерства транспорта области, городской администрации и СГЭТ на маршруте скоростного трамвая №9. В ходе проверки был выявлен один случай нарушения правил оплаты проезда.1. В ходе рейда составлен один административный протокол на пассажира, не оплатившего проезд2. Проверка подтвердила исправную работу транспортного предприятия3. Контрольные мероприятия проводятся ежедневно- Оплата проезда должна осуществляться сразу при входе или в течение одной остановки- За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей- Контроль ведется на постоянной основе- Рейды будут проводиться регулярно- Уже отмечается положительная динамика - количество нарушителей сокращается- Основная цель - снижение количества безбилетных поездок- В последнее время фиксируется снижение числа нарушений- Власти намерены продолжать контрольные мероприятия- Ожидается дальнейшее улучшение ситуации с оплатой проездаПроведенный рейд подтвердил эффективность постоянного контроля за оплатой проезда в городском транспорте. Власти региона намерены и дальше проводить подобные мероприятия для поддержания транспортной дисциплины.