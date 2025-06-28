28 июня 2025 СУББОТА
Новости
15:18 | 28 июня
Пациенты с диагнозом гемофилия в Саратовской области полностью обеспечиваются необходимыми бесплатными лекарственными препаратами
15:13 | 28 июня
Спорт будущего становится реальностью
15:00 | 28 июня
В Саратовской области сформирован новый состав Общественного экологического совета
14:30 | 28 июня
Минтранс провел рейд по контролю оплаты проезда в скоростном трамвае Саратова
13:40 | 28 июня
Директор Балаковской Школы креативных индустрий вошла в федеральный Совет ШКИ России
13:30 | 28 июня
Современное оборудование для диагностики глазных заболеваний появилось в Аркадакской больнице
12:52 | 28 июня
В Саратове пройдет масштабный концерт в честь 100-летия памяти Патриарха Тихона
12:00 | 28 июня
Всероссийская ярмарка вакансий в Саратовской области: более 11 тысяч рабочих мест и 2,4 тысячи трудоустроенных
10:57 | 28 июня
День молодежи в Саратовской области: праздник 600 тысяч талантливых и активных
08:40 | 28 июня
Вылечить 13 зубов у ребенка за 3 часа? Сегодня это реальность
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Минтранс провел рейд по контролю оплаты проезда в скоростном трамвае Саратова

Новости
Минтранс провел рейд по контролю оплаты проезда в скоростном трамвае Саратова



В Саратове состоялся совместный контрольный рейд представителей министерства транспорта области, городской администрации и СГЭТ на маршруте скоростного трамвая №9. В ходе проверки был выявлен один случай нарушения правил оплаты проезда.

Ключевые моменты проверки:

1. В ходе рейда составлен один административный протокол на пассажира, не оплатившего проезд
2. Проверка подтвердила исправную работу транспортного предприятия
3. Контрольные мероприятия проводятся ежедневно

Позиция представителей власти:

Игорь Гришаев, председатель комитета по транспорту:
- Оплата проезда должна осуществляться сразу при входе или в течение одной остановки
- За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей
- Контроль ведется на постоянной основе

Алексей Никитин, первый замминистра транспорта области:
- Рейды будут проводиться регулярно
- Уже отмечается положительная динамика - количество нарушителей сокращается
- Основная цель - снижение количества безбилетных поездок

Статистика и перспективы:
- В последнее время фиксируется снижение числа нарушений
- Власти намерены продолжать контрольные мероприятия
- Ожидается дальнейшее улучшение ситуации с оплатой проезда

Проведенный рейд подтвердил эффективность постоянного контроля за оплатой проезда в городском транспорте. Власти региона намерены и дальше проводить подобные мероприятия для поддержания транспортной дисциплины.