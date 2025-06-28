Минтранс провел рейд по контролю оплаты проезда в скоростном трамвае Саратова
В Саратове состоялся совместный контрольный рейд представителей министерства транспорта области, городской администрации и СГЭТ на маршруте скоростного трамвая №9. В ходе проверки был выявлен один случай нарушения правил оплаты проезда.
Ключевые моменты проверки:
1. В ходе рейда составлен один административный протокол на пассажира, не оплатившего проезд
2. Проверка подтвердила исправную работу транспортного предприятия
3. Контрольные мероприятия проводятся ежедневно
Позиция представителей власти:
Игорь Гришаев, председатель комитета по транспорту:
- Оплата проезда должна осуществляться сразу при входе или в течение одной остановки
- За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей
- Контроль ведется на постоянной основе
Алексей Никитин, первый замминистра транспорта области:
- Рейды будут проводиться регулярно
- Уже отмечается положительная динамика - количество нарушителей сокращается
- Основная цель - снижение количества безбилетных поездок
Статистика и перспективы:
- В последнее время фиксируется снижение числа нарушений
- Власти намерены продолжать контрольные мероприятия
- Ожидается дальнейшее улучшение ситуации с оплатой проезда
Проведенный рейд подтвердил эффективность постоянного контроля за оплатой проезда в городском транспорте. Власти региона намерены и дальше проводить подобные мероприятия для поддержания транспортной дисциплины.