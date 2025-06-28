В Саратове пройдет масштабный концерт в честь 100-летия памяти Патриарха Тихона

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1 июля в 18:30 в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке состоится уникальный концерт «Хранитель Церкви Русской», посвященный 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского. Мероприятие приурочено к прибытию в Саратов ковчега с мощами святого.- Воспоминаний сотрудницы ГПУ Марии Вешневой, входившей в охрану Патриарха- Свидетельств современников и рассекреченных архивных документов- Стенограмм судебных заседаний и посланий самого святителя Тихона- Публикаций из газет того времениЧерез музыкальные, хоровые и драматические средства зрителям покажут трагические и героические страницы истории Русской Православной Церкви в период гонений.Академический симфонический оркестр филармонии (дирижер – Ариф Дадашев)Театр хоровой музыки под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Людмилы ЛицовойСводный мужской хор Саратовской епархии (регент – иерей Сергий Кузин)Чтецы: заслуженные артисты России Елена Блохина и Виктор Мамонов, актер Дмитрий КривоносовВедущий – Игорь Игнатов.- Министерства культуры РФ- Президентского фонда культурных инициатив- Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси- Фонда «Академия хоровой культуры»Этот концерт станет не только памятным событием, но и важным культурно-историческим проектом, раскрывающим духовное наследие России.Концертный зал Саратовской филармонииНачало: 1 июля в 18:30в кассах филармонии и онлайн