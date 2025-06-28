В Саратове пройдет масштабный концерт в честь 100-летия памяти Патриарха Тихона
1 июля в 18:30 в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке состоится уникальный концерт «Хранитель Церкви Русской», посвященный 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского. Мероприятие приурочено к прибытию в Саратов ковчега с мощами святого.
Концертная программа создана на основе:
- Воспоминаний сотрудницы ГПУ Марии Вешневой, входившей в охрану Патриарха
- Свидетельств современников и рассекреченных архивных документов
- Стенограмм судебных заседаний и посланий самого святителя Тихона
- Публикаций из газет того времени
Через музыкальные, хоровые и драматические средства зрителям покажут трагические и героические страницы истории Русской Православной Церкви в период гонений.
Участники концерта:
Академический симфонический оркестр филармонии (дирижер – Ариф Дадашев)
Театр хоровой музыки под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Людмилы Лицовой
Сводный мужской хор Саратовской епархии (регент – иерей Сергий Кузин)
Чтецы: заслуженные артисты России Елена Блохина и Виктор Мамонов, актер Дмитрий Кривоносов
Ведущий – Игорь Игнатов.
Проект реализуется при содействии:
- Министерства культуры РФ
- Президентского фонда культурных инициатив
- Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси
- Фонда «Академия хоровой культуры»
Этот концерт станет не только памятным событием, но и важным культурно-историческим проектом, раскрывающим духовное наследие России.
Место проведения: Концертный зал Саратовской филармонии
Начало: 1 июля в 18:30
Билеты: в кассах филармонии и онлайн