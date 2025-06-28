Всероссийская ярмарка вакансий в Саратовской области: более 11 тысяч рабочих мест и 2,4 тысячи трудоустроенных

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27 июня Саратовская область приняла активное участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие прошло на 38 площадках региона, центральной из которых стал Технопарк «Саратов Диджитал».- Представлено 11,2 тысячи вакансий от 481 работодателя региона- Площадки посетили 5,2 тысячи соискателей- В день мероприятия 2,4 тысячи человек получили предложения о трудоустройстве- Участниками стали школьники, студенты, безработные и представители старшего поколения-Прямые собеседования с работодателями ;-Профориентационные тестирования ;-Мастер-классы и тренинги ;-Консультации по программам переобучения- Правовой помощи: консультации от налоговой, Социального фонда России и Госинспекции труда- Поддержке участников СВО: специалисты фонда «Защитники Отечества» консультировали по мерам социальной поддержкиМероприятие стало важным шагом в реализации кадровой политики региона, объединив работодателей и соискателей всех возрастов. По итогам ярмарки служба занятости продолжит сопровождать участников в их трудоустройстве.