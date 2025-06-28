Всероссийская ярмарка вакансий в Саратовской области: более 11 тысяч рабочих мест и 2,4 тысячи трудоустроенных
27 июня Саратовская область приняла активное участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие прошло на 38 площадках региона, центральной из которых стал Технопарк «Саратов Диджитал».
Ключевые результаты:
- Представлено 11,2 тысячи вакансий от 481 работодателя региона
- Площадки посетили 5,2 тысячи соискателей
- В день мероприятия 2,4 тысячи человек получили предложения о трудоустройстве
- Участниками стали школьники, студенты, безработные и представители старшего поколения
Программа мероприятия включала:
-Прямые собеседования с работодателями ;
-Профориентационные тестирования ;
-Мастер-классы и тренинги ;
-Консультации по программам переобучения
Особое внимание было уделено:
- Правовой помощи: консультации от налоговой, Социального фонда России и Госинспекции труда
- Поддержке участников СВО: специалисты фонда «Защитники Отечества» консультировали по мерам социальной поддержки
Мероприятие стало важным шагом в реализации кадровой политики региона, объединив работодателей и соискателей всех возрастов. По итогам ярмарки служба занятости продолжит сопровождать участников в их трудоустройстве.