День молодежи в Саратовской области: праздник 600 тысяч талантливых и активных

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Сегодня Саратовская область отмечает День молодежи — праздник почти 600 тысяч энергичных и целеустремленных молодых людей. Наша молодежь — это гордость региона, его настоящее и будущее.- В 2023 году молодежные проекты получили 98,5 млн рублей федеральных грантов- Активное участие в волонтерских и патриотических акциях- Успехи в науке, спорте, культуре и предпринимательстве- Регулярное участие в региональных и всероссийских форумах-Проведение образовательных и дискуссионных площадок;-Организация стажировок и практик;-Сопровождение социально значимых инициатив;-Создание условий для профессионального роста .Особые слова благодарности — молодым защитникам Отечества, которые сегодня продолжают славные традиции поколения Победителей.В этот праздничный день по всей области проходят концерты, спортивные соревнования, образовательные мастер-классы и встречи с успешными молодыми лидерами.