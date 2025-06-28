28 июня 2025 СУББОТА
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13:40 | 28 июня
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10:57 | 28 июня
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День молодежи в Саратовской области: праздник 600 тысяч талантливых и активных

Новости
День молодежи в Саратовской области: праздник 600 тысяч талантливых и активных



Сегодня Саратовская область отмечает День молодежи — праздник почти 600 тысяч энергичных и целеустремленных молодых людей. Наша молодежь — это гордость региона, его настоящее и будущее.

Достижения и инициативы:
- В 2023 году молодежные проекты получили 98,5 млн рублей федеральных грантов
- Активное участие в волонтерских и патриотических акциях
- Успехи в науке, спорте, культуре и предпринимательстве
- Регулярное участие в региональных и всероссийских форумах

Поддержка молодежи:
-Проведение образовательных и дискуссионных площадок;
-Организация стажировок и практик; 
-Сопровождение социально значимых инициатив;
-Создание условий для профессионального роста .

Особые слова благодарности — молодым защитникам Отечества, которые сегодня продолжают славные традиции поколения Победителей.

В этот праздничный день по всей области проходят концерты, спортивные соревнования, образовательные мастер-классы и встречи с успешными молодыми лидерами.