Повышение зарплат спасателям – инвестиция в безопасность жителей области

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- Невозможно переоценить роль спасателей в обеспечении безопасности населения Саратовской области. Рискуя жизнью и здоровьем, они первыми приходят на помощь в самых сложных и опасных ситуациях: при пожарах, наводнениях, автомобильных авариях и других чрезвычайных происшествиях. Их профессионализм, отвага и самоотверженность заслуживают глубочайшего уважения и признания.Поэтому считаю, что повышение заработной платы спасателям Саратовской области – это не просто акт социальной справедливости, это инвестиция в безопасность жителей региона. Достойная оплата труда позволит привлечь и удержать высококлассных специалистов, повысить мотивацию и, в конечном итоге, улучшить качество и оперативность спасательных операций, - прокомментировал заместитель начальника по подготовке, и.о. начальника Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области Дмитрий Баранов.