Повышение зарплат спасателям – инвестиция в безопасность жителей области
Губернатор Роман Бусаргин выступил с инициативой, направленной на укрепление областной службы спасения. Глава региона предложил выделить дополнительное финансирование, которое будет направлено на повышение заработной платы сотрудникам ведомства. Инициативу поддержали депутаты областной Думы. Теперь оклады саратовских спасателей будут увеличены на 25%.
- Невозможно переоценить роль спасателей в обеспечении безопасности населения Саратовской области. Рискуя жизнью и здоровьем, они первыми приходят на помощь в самых сложных и опасных ситуациях: при пожарах, наводнениях, автомобильных авариях и других чрезвычайных происшествиях. Их профессионализм, отвага и самоотверженность заслуживают глубочайшего уважения и признания.
Поэтому считаю, что повышение заработной платы спасателям Саратовской области – это не просто акт социальной справедливости, это инвестиция в безопасность жителей региона. Достойная оплата труда позволит привлечь и удержать высококлассных специалистов, повысить мотивацию и, в конечном итоге, улучшить качество и оперативность спасательных операций, - прокомментировал заместитель начальника по подготовке, и.о. начальника Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области Дмитрий Баранов.
- Невозможно переоценить роль спасателей в обеспечении безопасности населения Саратовской области. Рискуя жизнью и здоровьем, они первыми приходят на помощь в самых сложных и опасных ситуациях: при пожарах, наводнениях, автомобильных авариях и других чрезвычайных происшествиях. Их профессионализм, отвага и самоотверженность заслуживают глубочайшего уважения и признания.
Поэтому считаю, что повышение заработной платы спасателям Саратовской области – это не просто акт социальной справедливости, это инвестиция в безопасность жителей региона. Достойная оплата труда позволит привлечь и удержать высококлассных специалистов, повысить мотивацию и, в конечном итоге, улучшить качество и оперативность спасательных операций, - прокомментировал заместитель начальника по подготовке, и.о. начальника Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области Дмитрий Баранов.