27 июня 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:28 | 27 июня
Повышение зарплат спасателям – инвестиция в безопасность жителей области
13:20 | 27 июня
Летняя оздоровительная кампания в Саратовской области: 32 тысячи детей уже отдохнули
12:44 | 27 июня
Крупнейшая ярмарка вакансий пройдет в Саратовской области
12:39 | 27 июня
СГУ поздравляет профессора Ольгу Борисовну Сиротинину с днём рождения
11:30 | 27 июня
Мобильная библиотека привезла знания и развлечения в детские лагеря Саратовской области
10:38 | 27 июня
Культурная общественность поддерживает установку в Саратове памятника Боголюбову
10:30 | 27 июня
Форум "Знания" в Саратове: прокачка навыков для молодых госслужащих
09:42 | 27 июня
Саратовские эксперты обсудили межнациональное единство на всероссийском форуме в Грозном
18:30 | 26 июня
Дорога в большой спорт открыта для всех
18:00 | 26 июня
В Саратовской области усиливают контроль за лесным фондом с помощью фотоловушек
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Повышение зарплат спасателям – инвестиция в безопасность жителей области

Новости
Губернатор Роман Бусаргин выступил с инициативой, направленной на укрепление областной службы спасения. Глава региона предложил выделить дополнительное финансирование, которое будет направлено на повышение заработной платы сотрудникам ведомства. Инициативу поддержали депутаты областной Думы. Теперь оклады саратовских спасателей будут увеличены на 25%.


- Невозможно переоценить роль спасателей в обеспечении безопасности населения Саратовской области. Рискуя жизнью и здоровьем, они первыми приходят на помощь в самых сложных и опасных ситуациях: при пожарах, наводнениях, автомобильных авариях и других чрезвычайных происшествиях. Их профессионализм, отвага и самоотверженность заслуживают глубочайшего уважения и признания.

Поэтому считаю, что повышение заработной платы спасателям Саратовской области – это не просто акт социальной справедливости, это инвестиция в безопасность жителей региона. Достойная оплата труда позволит привлечь и удержать высококлассных специалистов, повысить мотивацию и, в конечном итоге, улучшить качество и оперативность спасательных операций, - прокомментировал заместитель начальника по подготовке, и.о. начальника Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области Дмитрий Баранов.