СГУ поздравляет профессора Ольгу Борисовну Сиротинину с днём рождения

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Сегодня, 27 июня, доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного СГУ О.Б. Сиротининой исполняется 102 года.Ольга Борисовна – лингвист с мировым именем, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики Саратовского университета, заслуженный профессор СГУ, член-корреспондент РАЕН. Наиболее ценной наградой она считает звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».Трудовая деятельность О.Б. Сиротининой насчитывает более 75 лет, и все они неразрывно связаны с Саратовским университетом. Ольга Борисовна входила в состав Совета по русскому языку при Правительстве РФ, исполняла обязанности заместителя председателя диссертационного совета, в течение 20-ти лет (1973–1993) возглавляла родную кафедру русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного.О.Б. Сиротинина – создатель и руководитель Саратовской школы изучения функционирования русского языка в современном обществе, признанной в России и за рубежом. В сферу научных интересов профессора входят диалектология, синтаксис, разговорная речь, проблемы текста, функционально-стилевая дифференциация, культура речи, язык средств массовой информации, изменения в языке и речи.Почти за три четверти века работы в Саратовском университете Ольга Борисовна стала автором более 800 публикаций. Под руководством Ольги Борисовны защищено 58 кандидатских и 17 докторских диссертаций. О.Б. Сиротинина даёт огромное количество консультаций молодым коллегам.О.Б. Сиротинина наблюдает за последними изменениями нашего языка, пристально следит за средствами массовой информации и тщательно изучает каждый новый феномен — замеченные Ольгой Борисовной факты развития речевой коммуникации хранятся в нескольких десятках тетрадей. Пример трудоголизма и творческого долголетия О.Б. Сиротининой вдохновляет многочисленных учеников и коллег, кандидатов и докторов наук.Коллектив СГУ поздравляет Ольгу Борисовну с этой датой и желает новых лингвистических открытий, благодарных учеников, бодрости духа и крепкого здоровья.Предлагаем подборку материалов об Ольге Борисовне Сиротининой:К 100-летию профессора вышли мемуары «Жизнь вопреки, или я счастливый человек». В дополненном издании автор делится воспоминаниями о своём детстве, учёбе в университете, войне, ленинградцах и любви, учебной деятельности, диалектологических экспедициях и пути в лингвистику, рассказывает о Саратовской лингвистической школе и родной кафедре, о ректорах, работе головных советов и не только о них.В разделе «День Победы» размещены воспоминания Ольги Борисовны о её студенчестве в годы войны.В марте 2022 года О.Б. Сиротинина в деталях рассказала о своей научной деятельности и неразрывной связи с Саратовским университетом: интервью легло в основу материала нашего раздела «Наукоград».Недавно под редакцией профессора вышла в свет коллективная монография «Эффективность коммуникации: влияние сфер общения на факторы её достижения».В новостной ленте университета опубликованы статьи о праздновании юбилея Ольги Борисовны: торжественное заседание учёного совета ИФиЖ СГУ, награждение почётной грамотой Президента России В.В. Путина, встреча с главой Минобрнауки России В.Н. Фальковым и присвоение медали К.Д. Ушинского, международная конференция «Современная речевая коммуникация в разных сферах жизни общества».