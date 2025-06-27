Культурная общественность поддерживает установку в Саратове памятника Боголюбову

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«Вся культурная общественность области, я уверена, с энтузиазмом и радостью восприняли новость о том, что в Саратове, наконец, установят памятник Алексею Петровичу Боголюбову. С этим вопросом мы неоднократно обращались к руководству области, и нас услышали!Думаю, что каждый согласится с тем, что фигура Боголюбова - знаковая для Саратова. Именно благодаря ему появился в городе первый общедоступный музей, которые с радостью посещают как жители региона, так и туристы. В год 140-летия музея имени Радищева установка памятника станет прекрасным подарком»! – высказалась Председатель Саратовского отделения союза художников России Людмила Маханькова.– 29 июня, начиная с 1885 года, празднует свой день рождения один из старейших музеев страны — Саратовский художественный музей имени Радищева. И 140-летие музея в этом году необходимо отметить знаковым событием, которое поддерживает губернатор Роман Бусаргин – установить памятник Алексею Боголюбову, – отметил Константин Худяков, заслуженный художник РФ, академик, вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ.По его словам, Боголюбов – истинный патриот и прогрессивный деятель своей эпохи, посвятил жизнь развитию культуры и искусства. Именно благодаря таким личностям мир преображается, обретает новые формы и становится крепче в своих духовных основах.«Заслуга Боголюбова в том, что он видел в музее не место развлечения, а кузницу молодых талантов. С тех пор Саратовская земля славится своими живописцами. Если бы не было Радищевского музея, возможно, мы бы не знали имен таких выдающихся художников XX века, как В. Э. Борисов-Мусатов, П. В. Кузнецов и А. Т. Матвеев, чье становление неразрывно связано с шедеврами, представленными в залах Радищевского музея. Всецело поддерживаю инициативу увековечить память великого русского художника Алексея Петровича Боголюбова. Время пришло!», – подчеркнул заслуженный художник РФ.Памятник планируется установить уже в этом году.