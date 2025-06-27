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Летняя оздоровительная кампания в Саратовской области: 32 тысячи детей уже отдохнули

Новости
Летняя оздоровительная кампания в Саратовской области: 32 тысячи детей уже отдохнули


В рамках заседания правительства Саратовской области и.о. министра образования Александр Пажитнев представил промежуточные итоги летней оздоровительной кампании 2024 года. На сегодняшний день в регионе функционирует 617 детских лагерей различных форматов, включая 48 загородных, 566 лагерей с дневным пребыванием и 3 палаточных лагеря. Общий объем финансирования кампании составил 1 миллиард 345 миллионов рублей.

Инфраструктурное развитие

Особое внимание в текущем году уделено модернизации материально-технической базы детских оздоровительных учреждений:
- 49 лагерей прошли текущий ремонт
- 9 учреждений капитально обновлены
- Привлечено 73 миллиона рублей федеральных средств на строительство трех модульных корпусов (каждый рассчитан на 50 мест)

Охват и специализированные программы

На сегодняшний момент услугами оздоровительных учреждений воспользовались:
- 32 000 детей, в том числе 600 человек на черноморском побережье
- Реализованы программы инклюзивного отдыха для детей с ОВЗ
- Проведены специализированные смены патриотической направленности для 1170 детей
- 3600 участников вовлечено в тематические программы Движения первых

Обеспечение безопасности

Все детские учреждения оснащены:
- Системами видеонаблюдения
- Тревожной сигнализацией
- Физической охраной

Регулярно проводятся церемонии подъема государственного флага и исполнения гимна.

Контроль за ходом летней кампании осуществляет межведомственная комиссия по организации детского отдыха. Работа лагерей продолжается, и ожидается, что до конца сезона количество отдохнувших детей значительно увеличится.