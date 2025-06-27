Крупнейшая ярмарка вакансий пройдет в Саратовской области
27 июня Саратовская область примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в рамках национального проекта «Кадры». Мероприятие пройдет одновременно на площадках во всех районах региона, центральной локацией станет Технопарк «Саратов Диджитал».
Основные цифры мероприятия:
- 400 работодателей-участников
- Более 11 000 вакансий в различных отраслях
- Единый день правовой помощи для соискателей
Программа ярмарки включает:
1. Прямые собеседования с работодателями
2. Профориентационные мастер-классы и тренинги
3. Тестирования профессиональных компетенций
4. Консультации по программам переобучения
Дополнительные сервисы:
- Юридические консультации по трудовому и налоговому праву
- Информация о пенсионных правах
- Консультации для участников СВО и их семей
Официальное открытие состоится в 11:00 по адресу: ул. Московская, 66 (вход с ул. Кутякова).
Полный список районных площадок и график их работы доступен по ссылке: https://clck.ru/3MdbpM