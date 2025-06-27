Крупнейшая ярмарка вакансий пройдет в Саратовской области

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27 июня Саратовская область примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в рамках национального проекта «Кадры». Мероприятие пройдет одновременно на площадках во всех районах региона, центральной локацией станет Технопарк «Саратов Диджитал».- 400 работодателей-участников- Более 11 000 вакансий в различных отраслях- Единый день правовой помощи для соискателей1. Прямые собеседования с работодателями2. Профориентационные мастер-классы и тренинги3. Тестирования профессиональных компетенций4. Консультации по программам переобучения- Юридические консультации по трудовому и налоговому праву- Информация о пенсионных правах- Консультации для участников СВО и их семейОфициальное открытие состоится в 11:00 по адресу: ул. Московская, 66 (вход с ул. Кутякова).Полный список районных площадок и график их работы доступен по ссылке: https://clck.ru/3MdbpM