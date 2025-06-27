Мобильная библиотека привезла знания и развлечения в детские лагеря Саратовской области

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Саратовская областная универсальная научная библиотека организовала серию познавательных выездов мобильного библиотечного комплекса (КИБО) в детские оздоровительные учреждения региона.24 июня библиобус посетил детско-юношеский центр в Петровске, где специалисты библиотеки провели для отдыхающих интерактивную программу "Я лиру посвятил народу своему", посвященную творческому наследию А.С. Пушкина. Мероприятие позволило детям в увлекательной форме познакомиться с произведениями великого русского поэта.25 июня мобильный комплекс работал в детском лагере им. Володи Дубинина (с. Вязовка, Татищевский район). Здесь для ребят организовали этнографическое путешествие "Национальные традиции народов России". С помощью подлинных предметов быта, образцов декоративно-прикладного искусства и традиционных игрушек из разных регионов страны участники смогли погрузиться в многообразие культур народов России.Особенностью мероприятий стал индивидуальный подход к каждой возрастной группе, что позволило сделать программы максимально интересными и полезными для детей разного возраста.Саратовская областная библиотека планирует продолжать практику выездных мероприятий в детских оздоровительных учреждениях в течение всего летнего сезона. Подобные акции способствуют интеллектуальному развитию детей и подростков, знакомят их с культурным наследием страны в доступной интерактивной форме.