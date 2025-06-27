27 июня 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:28 | 27 июня
Повышение зарплат спасателям – инвестиция в безопасность жителей области
13:20 | 27 июня
Летняя оздоровительная кампания в Саратовской области: 32 тысячи детей уже отдохнули
12:44 | 27 июня
Крупнейшая ярмарка вакансий пройдет в Саратовской области
12:39 | 27 июня
СГУ поздравляет профессора Ольгу Борисовну Сиротинину с днём рождения
11:30 | 27 июня
Мобильная библиотека привезла знания и развлечения в детские лагеря Саратовской области
10:38 | 27 июня
Культурная общественность поддерживает установку в Саратове памятника Боголюбову
10:30 | 27 июня
Форум "Знания" в Саратове: прокачка навыков для молодых госслужащих
09:42 | 27 июня
Саратовские эксперты обсудили межнациональное единство на всероссийском форуме в Грозном
18:30 | 26 июня
Дорога в большой спорт открыта для всех
18:00 | 26 июня
В Саратовской области усиливают контроль за лесным фондом с помощью фотоловушек
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Мобильная библиотека привезла знания и развлечения в детские лагеря Саратовской области

Новости
Мобильная библиотека привезла знания и развлечения в детские лагеря Саратовской области



Саратовская областная универсальная научная библиотека организовала серию познавательных выездов мобильного библиотечного комплекса (КИБО) в детские оздоровительные учреждения региона.

24 июня библиобус посетил детско-юношеский центр в Петровске, где специалисты библиотеки провели для отдыхающих интерактивную программу "Я лиру посвятил народу своему", посвященную творческому наследию А.С. Пушкина. Мероприятие позволило детям в увлекательной форме познакомиться с произведениями великого русского поэта.

25 июня мобильный комплекс работал в детском лагере им. Володи Дубинина (с. Вязовка, Татищевский район). Здесь для ребят организовали этнографическое путешествие "Национальные традиции народов России". С помощью подлинных предметов быта, образцов декоративно-прикладного искусства и традиционных игрушек из разных регионов страны участники смогли погрузиться в многообразие культур народов России.

Особенностью мероприятий стал индивидуальный подход к каждой возрастной группе, что позволило сделать программы максимально интересными и полезными для детей разного возраста.

Саратовская областная библиотека планирует продолжать практику выездных мероприятий в детских оздоровительных учреждениях в течение всего летнего сезона. Подобные акции способствуют интеллектуальному развитию детей и подростков, знакомят их с культурным наследием страны в доступной интерактивной форме.