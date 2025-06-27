Форум "Знания" в Саратове: прокачка навыков для молодых госслужащих

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В Саратове состоялся образовательный форум Общества "Знание", собравший более 70 молодых специалистов из ФНС, Росреестра и Росимущества. Мероприятие прошло в инновационном формате, сочетающем теорию с практикой.- Принципы конструктивного диалога- Техники активного слушания- Разбор реальных кейсов и ролевые игры- "Без внутренней уверенности даже идеальная речь не сработает" - ключевой тезис тренера- Моделирование предвыборной кампании- Создание "политических партий" участниками- Отработка навыков коллаборации и стратегического мышления- Техники управления стрессом- Методы "эмоциональной первой помощи"- Практикумы по контролю гнева и страха- "Ясность мышления в кризисных ситуациях - такой же профессиональный навык, как и другие"- 80% времени - практические занятия- Работа с реальными профессиональными кейсами- Интерактивные методы обучения (ролевые игры, симуляции)- Возможность немедленного применения новых навыков"Такой практико-ориентированный подход особенно ценен для начинающих специалистов, - отмечают организаторы. - Он позволяет не просто получить знания, а сразу "протестировать" их в безопасной среде".Форум стал частью федерального проекта "Знание.Лекторий", который реализуется Обществом "Знание" по всей стране. В ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах России.