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Форум "Знания" в Саратове: прокачка навыков для молодых госслужащих

Новости
Форум "Знания" в Саратове: прокачка навыков для молодых госслужащих

В Саратове состоялся образовательный форум Общества "Знание", собравший более 70 молодых специалистов из ФНС, Росреестра и Росимущества. Мероприятие прошло в инновационном формате, сочетающем теорию с практикой.

Ключевые активности форума

Искусство убеждения (ведущая - Алла Веденеева, эксперт SKILLFOLIO):
- Принципы конструктивного диалога
- Техники активного слушания
- Разбор реальных кейсов и ролевые игры
- "Без внутренней уверенности даже идеальная речь не сработает" - ключевой тезис тренера

Командная работа (тренеры - Артём и Регина Богдановы):
- Моделирование предвыборной кампании
- Создание "политических партий" участниками
- Отработка навыков коллаборации и стратегического мышления

Эмоциональный интеллект (эксперт - Сергей Левит):
- Техники управления стрессом
- Методы "эмоциональной первой помощи"
- Практикумы по контролю гнева и страха
- "Ясность мышления в кризисных ситуациях - такой же профессиональный навык, как и другие"

Особенности формата:
- 80% времени - практические занятия
- Работа с реальными профессиональными кейсами
- Интерактивные методы обучения (ролевые игры, симуляции)
- Возможность немедленного применения новых навыков

"Такой практико-ориентированный подход особенно ценен для начинающих специалистов, - отмечают организаторы. - Он позволяет не просто получить знания, а сразу "протестировать" их в безопасной среде".

Форум стал частью федерального проекта "Знание.Лекторий", который реализуется Обществом "Знание" по всей стране. В ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах России.