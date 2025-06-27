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Саратовские эксперты обсудили межнациональное единство на всероссийском форуме в Грозном

Новости
Саратовские эксперты обсудили межнациональное единство на всероссийском форуме в Грозном


Делегация Саратовской области во главе с министром внутренней политики Натальей Трошиной и председателем Общественной палаты Борисом Шинчуком приняла участие в масштабном форуме «Россия – Дом народов», прошедшем 23-25 июня в столице Чечни.

Ключевые аспекты мероприятия:

- Более 600 представителей из регионов РФ и 11 зарубежных стран
- Форум приурочен к Году защитника Отечества
- Обсуждение стратегий межнационального единства и патриотического воспитания

Стратегические инициативы:

- Презентация проекта новой Стратегии госнацполитики до 2036 года
- Акцент на сохранении этнокультурного многообразия при укреплении единства
- «17 традиционных ценностей России» – специальная выставочная экспозиция

Позиция саратовской делегации:

- «В современных условиях особенно важно укреплять суверенитет через единство народов» (Н. Трошина)
- Обмен лучшими региональными практиками в сфере национальной политики
- Участие в заседании по общественной дипломатии в условиях глобальных вызовов

Экспертное мнение:

Игорь Баринов, глава ФАДН России, подчеркнул: «Наша стратегия направлена на гармонизацию межнациональных отношений при сохранении уникального культурного кода каждого народа страны».

Форум стал важной площадкой для выработки решений по укреплению гражданского единства и противодействию современным вызовам в сфере межнациональных отношений.