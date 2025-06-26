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Дорога в большой спорт открыта для всех

Новости
Дорога в большой спорт открыта для всех


По инициативе губернатора области Романа Бусаргина депутаты областной Думы поддержали важное для региона решение – отмену организационных взносов на детских Всероссийских и межрегиональных турнирах.

Данное решение на всероссийском уровне уже было принято в рамках встречи министра спорта России Михаила Дегтярева и президента страны Владимира Путина. Как подчеркнул глава государства важно, чтобы проявить себя в важных стартах была возможность у каждого юного спортсмена, независимо от материального статуса его семьи.

Кроме того, с 2024 года на территории Саратовской области отменены стартовые взносы при проведении первенств по олимпийским видам спорта, на которых формируется сборная региона.

«Это важная мера поддержки, задача которой – снижение коммерциализации спорта. Ежегодно на территории области проходит более 80 таких турниров.
Это отличная возможность проявить себя в своем родном регионе. Кроме того, данным решением снижается финансовая нагрузка на родителей спортсменов. Работа в данном направлении будет продолжена»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.

Саратовская область славится своими спортсменами, мы имеем богатые традиции и отличную спортивную базу по многим видам спорта. Одна из них – школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ, спортсмены которой традиционно входят в состав сборной страны.

«Благодарим руководство области за такое своевременное решение. Эта мера, безусловно, увеличит доступность соревнований для наших юных спортсменов и их родителей, позволяя сосредоточиться на тренировках и достижениях, а не отвлекаться на финансовые вопросы. Такие инициативы способствуют привлечению большего числа детей к спорту и помогают развивать конкурентоспособность наших гребцов на региональном и всероссийском уровнях»,- отметил директор спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Сергей Лукьянов.