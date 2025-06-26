В Дергачевском районе приведут в порядок дорогу к школе и домам участников СВО

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Во время встреч с жителями районов к главе региона Роману Бусаргину неоднократно поступали вопросы о ремонте дорог. В итоге, дополнительно средства выделяются на ремонт дорог трем районам области: Вольскому - 30 млн руб., Дергачевскому - 20 млн руб., Федоровскому - 10 млн руб. Соответствующие поправки в региональный бюджет поддержали на заседании областной думы.В администрации рабочего поселка Дергачи пояснили, что 20 миллионов, которые выделяются поселку, пойдут сразу на несколько дорожных объектов. Среди них - ул. Пионерская, поскольку по ней проходит маршрут автобуса, который связывает два муниципальных образования – Дергачевское и Советское; ул. Центральная - на её плохое состояние жаловались многие жители; ул. Московская и др. Приведут в порядок и ул. Центральную в селе Антоновка - она ведет к школе.Кроме того, в поселке Дергачи решено обновить несколько небольших участков дорог – это подъезды к домам участников СВО и их семей.- Наша семья живет в р.п. Дергачи более 40 лет. Переулок Западный, где у нас дом, никогда не был благоустроен в плане дорог. Сейчас такая возможность появилась. Надеемся, что наши планы осуществятся уже этим летом, - отметила мама участника СВО Мурине Сапаева.