В здании будущей картинной галереи музея им. Федина восстановят инженерные коммуникации
На восстановление инженерных сетей в здании на улице Октябрьской, где будет размещена картинная галерея музея К.А. Федина, выделено 22 млн. рублей. Инициативу губернатора Романа Бусаргина поддержали депутаты на внеочередном заседании Саратовской областной Думы.
Мария Валерьевна Григорьева, директор Государственного музея К.А. Федина, отметила:
- Жители Саратова с большим интересом следят за подготовкой к реставрации здания, которое было передано музею Федина для организации картинной галереи. Мы удовлетворены тем, что реализация этого масштабного проекта, значимого с юридической и финансовой точек зрения, идет по плану.
Создание новой картинной галереи в составе Государственного музея К.А. Федина – это важное событие не только для нашего музея, но и для всей культурной сферы Саратовской области. Благодаря современным выставочным пространствам мы сможем принимать участие в крупных музейных проектах, а также организовывать региональные и зональные выставки под эгидой Союза художников России. Расширение доступа жителей и гостей города к художественному наследию России внесет вклад в сохранение и развитие культурного потенциала региона.
Для воплощения этих планов необходимо провести реставрацию здания, расположенного на улице Октябрьской, 7, которое досталось нам в неудовлетворительном состоянии. Полная стоимость реставрационных работ в настоящее время оценивается специалистами «Саратовпроекта». На текущем этапе первостепенной задачей является восстановление инженерных коммуникаций – систем отопления, водоснабжения и электроснабжения. Именно на эти работы будут направлены средства в размере 22 млн. рублей, выделенные и утвержденные областной думой. Мы стали еще ближе к реализации задуманного музейного проекта.
Мария Валерьевна Григорьева, директор Государственного музея К.А. Федина, отметила:
- Жители Саратова с большим интересом следят за подготовкой к реставрации здания, которое было передано музею Федина для организации картинной галереи. Мы удовлетворены тем, что реализация этого масштабного проекта, значимого с юридической и финансовой точек зрения, идет по плану.
Создание новой картинной галереи в составе Государственного музея К.А. Федина – это важное событие не только для нашего музея, но и для всей культурной сферы Саратовской области. Благодаря современным выставочным пространствам мы сможем принимать участие в крупных музейных проектах, а также организовывать региональные и зональные выставки под эгидой Союза художников России. Расширение доступа жителей и гостей города к художественному наследию России внесет вклад в сохранение и развитие культурного потенциала региона.
Для воплощения этих планов необходимо провести реставрацию здания, расположенного на улице Октябрьской, 7, которое досталось нам в неудовлетворительном состоянии. Полная стоимость реставрационных работ в настоящее время оценивается специалистами «Саратовпроекта». На текущем этапе первостепенной задачей является восстановление инженерных коммуникаций – систем отопления, водоснабжения и электроснабжения. Именно на эти работы будут направлены средства в размере 22 млн. рублей, выделенные и утвержденные областной думой. Мы стали еще ближе к реализации задуманного музейного проекта.