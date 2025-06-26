В здании будущей картинной галереи музея им. Федина восстановят инженерные коммуникации

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Мария Валерьевна Григорьева, директор Государственного музея К.А. Федина, отметила:- Жители Саратова с большим интересом следят за подготовкой к реставрации здания, которое было передано музею Федина для организации картинной галереи. Мы удовлетворены тем, что реализация этого масштабного проекта, значимого с юридической и финансовой точек зрения, идет по плану.Создание новой картинной галереи в составе Государственного музея К.А. Федина – это важное событие не только для нашего музея, но и для всей культурной сферы Саратовской области. Благодаря современным выставочным пространствам мы сможем принимать участие в крупных музейных проектах, а также организовывать региональные и зональные выставки под эгидой Союза художников России. Расширение доступа жителей и гостей города к художественному наследию России внесет вклад в сохранение и развитие культурного потенциала региона.Для воплощения этих планов необходимо провести реставрацию здания, расположенного на улице Октябрьской, 7, которое досталось нам в неудовлетворительном состоянии. Полная стоимость реставрационных работ в настоящее время оценивается специалистами «Саратовпроекта». На текущем этапе первостепенной задачей является восстановление инженерных коммуникаций – систем отопления, водоснабжения и электроснабжения. Именно на эти работы будут направлены средства в размере 22 млн. рублей, выделенные и утвержденные областной думой. Мы стали еще ближе к реализации задуманного музейного проекта.