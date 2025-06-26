Столыпинский индустриальный парк и технопарк «Saratov Digital»: новые возможности для инвесторов

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В ходе «Правительственного часа» в Саратовской областной Думе министр инвестиционной политики региона Александр Марченко рассказал о развитии Столыпинского индустриального парка (СИП) и частного технопарка «Saratov Digital».Столыпинский индустриальный парк: привлекательные условия для бизнесаОсновная цель создания индустриального парка — создание современной промышленной площадки с готовой инфраструктурой, которая позволяет резидентам быстро запускать производство и минимизировать издержки.Ключевые достижения:- В парке уже работают три резидента с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей и планами по созданию 545 рабочих мест.- До конца 2025 года ожидается присоединение еще как минимум одного инвестора.Поддержка на федеральном уровне:После аккредитации Минпромторгом России в 2023 году резиденты получили доступ к льготам. Кроме того, регион может компенсировать часть затрат на инфраструктуру за счет субсидий из федерального бюджета.Технопарк «Saratov Digital»: площадка для инновацийПроект направлен на поддержку малого и среднего инновационного бизнеса, стартапов и крупных технологических компаний.Основные параметры:- Общий объем инвестиций — 3,5 млрд рублей.- Площадь — 40 тыс. кв. м.- Первая очередь уже введена в эксплуатацию.Преимущества для резидентов:- Льготы по налогу на имущество и УСН.- Статус регионального оператора Фонда «Сколково», что упрощает доступ к мерам поддержки.Перспективы для регионаРазвитие этих площадок позволит:-Ускорить запуск производств за счет готовой инфраструктуры.- Создать новые высокотехнологичные предприятия и рабочие места.- Увеличить поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Саратовской области.Александр Марченко подчеркнул, что такие проекты дают мощный импульс для экономического роста и технологического развития региона.