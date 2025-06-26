Столыпинский индустриальный парк и технопарк «Saratov Digital»: новые возможности для инвесторов
В ходе «Правительственного часа» в Саратовской областной Думе министр инвестиционной политики региона Александр Марченко рассказал о развитии Столыпинского индустриального парка (СИП) и частного технопарка «Saratov Digital».
Столыпинский индустриальный парк: привлекательные условия для бизнеса
Основная цель создания индустриального парка — создание современной промышленной площадки с готовой инфраструктурой, которая позволяет резидентам быстро запускать производство и минимизировать издержки.
Ключевые достижения:
- В парке уже работают три резидента с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей и планами по созданию 545 рабочих мест.
- До конца 2025 года ожидается присоединение еще как минимум одного инвестора.
Поддержка на федеральном уровне:
После аккредитации Минпромторгом России в 2023 году резиденты получили доступ к льготам. Кроме того, регион может компенсировать часть затрат на инфраструктуру за счет субсидий из федерального бюджета.
Технопарк «Saratov Digital»: площадка для инноваций
Проект направлен на поддержку малого и среднего инновационного бизнеса, стартапов и крупных технологических компаний.
Основные параметры:
- Общий объем инвестиций — 3,5 млрд рублей.
- Площадь — 40 тыс. кв. м.
- Первая очередь уже введена в эксплуатацию.
Преимущества для резидентов:
- Льготы по налогу на имущество и УСН.
- Статус регионального оператора Фонда «Сколково», что упрощает доступ к мерам поддержки.
Перспективы для региона
Развитие этих площадок позволит:
-Ускорить запуск производств за счет готовой инфраструктуры.
- Создать новые высокотехнологичные предприятия и рабочие места.
- Увеличить поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Саратовской области.
Александр Марченко подчеркнул, что такие проекты дают мощный импульс для экономического роста и технологического развития региона.