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В Саратовской области усиливают контроль за лесным фондом с помощью фотоловушек

Новости
В Саратовской области усиливают контроль за лесным фондом с помощью фотоловушек



В лесах региона активно устанавливают фотоловушки, которые фиксируют передвижение транспорта и людей, оперативно оповещая лесных инспекторов о возможных нарушениях.

Как это работает?
По словам главного лесничего Балашовского лесничества Владимира Неменко, камеры охватывают всю лесную зону и значительно сокращают время реагирования. Они помогают бороться с незаконными рубками и несанкционированным заездом в леса в запретный период.

«Фотоловушка передает сигнал в течение двух секунд — мы сразу видим, какая машина заехала в лес, когда и где. Камеры работают круглосуточно, что делает этот метод очень эффективным», — пояснил Неменко.

Доказательства и новые закупки.
Фото- и видеоматериалы с камер используются как доказательства при расследовании административных и уголовных дел, связанных с нарушением лесного законодательства.

Как сообщил Иван Яшин, заместитель начальника управления лесного хозяйства Саратовской области, в регионе уже установлено 45 фотоловушек. В 2025 году планируют закупить еще 19 устройств улучшенного качества на сумму 190 тыс. рублей.

Борьба с нарушениями
С начала пожароопасного сезона (с 18 апреля) выявлено 21 нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 15 человек привлечены к административной ответственности по ст. 8.32 КоАП РФ, штрафы составили 740 тыс. рублей.

Техническое оснащение
С 2023 по 2025 год лесхозы получили:
- 12 автомобилей «Нива»;
- 57 носимых видеорегистраторов;
- 23 измерительных прибора;
- 49 комплектов форменного обмундирования.

В этом году на новую экипировку выделено более 1 млн рублей, закупка запланирована на вторую половину года.

Дополнительные меры
Для патрулирования островов в Балашовском районе приобретена моторная лодка с прицепом. В 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» закуплены три мотовездехода с прицепами для защиты лесов от пожаров.

Эти меры позволяют эффективно контролировать лесной фонд и оперативно реагировать на нарушения.