В Саратовской области усиливают контроль за лесным фондом с помощью фотоловушек

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В лесах региона активно устанавливают фотоловушки, которые фиксируют передвижение транспорта и людей, оперативно оповещая лесных инспекторов о возможных нарушениях.Как это работает?По словам главного лесничего Балашовского лесничества Владимира Неменко, камеры охватывают всю лесную зону и значительно сокращают время реагирования. Они помогают бороться с незаконными рубками и несанкционированным заездом в леса в запретный период.«Фотоловушка передает сигнал в течение двух секунд — мы сразу видим, какая машина заехала в лес, когда и где. Камеры работают круглосуточно, что делает этот метод очень эффективным», — пояснил Неменко.Доказательства и новые закупки.Фото- и видеоматериалы с камер используются как доказательства при расследовании административных и уголовных дел, связанных с нарушением лесного законодательства.Как сообщил Иван Яшин, заместитель начальника управления лесного хозяйства Саратовской области, в регионе уже установлено 45 фотоловушек. В 2025 году планируют закупить еще 19 устройств улучшенного качества на сумму 190 тыс. рублей.Борьба с нарушениямиС начала пожароопасного сезона (с 18 апреля) выявлено 21 нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 15 человек привлечены к административной ответственности по ст. 8.32 КоАП РФ, штрафы составили 740 тыс. рублей.Техническое оснащениеС 2023 по 2025 год лесхозы получили:- 12 автомобилей «Нива»;- 57 носимых видеорегистраторов;- 23 измерительных прибора;- 49 комплектов форменного обмундирования.В этом году на новую экипировку выделено более 1 млн рублей, закупка запланирована на вторую половину года.Дополнительные мерыДля патрулирования островов в Балашовском районе приобретена моторная лодка с прицепом. В 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» закуплены три мотовездехода с прицепами для защиты лесов от пожаров.Эти меры позволяют эффективно контролировать лесной фонд и оперативно реагировать на нарушения.