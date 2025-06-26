Новый рентген-аппарат в Ртищево помог более 20 тысячам пациентов

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С конца 2021 года в Ртищевской районной больнице работает современный цифровой рентгенодиагностический комплекс «Диаком», рассчитанный на два рабочих места. Оборудование было поставлено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».«Скоро в нашем отделении лучевой диагностики пройдёт обследование 21-тысячный пациент. Новый аппарат повышает точность диагностики, что особенно важно для раннего выявления заболеваний», — отметил главный врач больницы Алексей Сергеев.Преимущества комплекса:Быстрота– не требует специальной подготовки пациентаУдобство– результаты можно сохранить на цифровой носительЭффективность – ускоряет постановку диагнозаПервоначально программа модернизации была рассчитана до 2025 года, но по решению Президента Владимира Путина её продлили до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».Этот проект продолжает улучшать качество медицинской помощи в регионе, делая её более доступной и технологичной.