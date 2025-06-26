В посёлке Светлый завершили благоустройство территории у памятной Стелы

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В Саратовской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда») преображаются общественные пространства. Одна из таких обновлённых зон — площадка у памятной Стелы в посёлке Светлый.«В этом году в регионе планируется благоустроить более 100 территорий. Например, в Светлом уже завершены работы у Стелы, а на площадке “Каскад” идёт активная реконструкция: прокладываются коммуникации, высаживаются растения. Вскоре здесь появятся уютные зоны отдыха, современное освещение и новые парковые элементы», — сообщил замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.Жители региона сами решают, какие территории нуждаются в обновлении. В 2025 году в голосовании по выбору объектов благоустройства приняли участие более 390 тысяч человек. Такой высокий интерес показывает, насколько важно для людей создание комфортных общественных пространств.Нацпроект «Жильё и городская среда» помогает делать города и посёлки Саратовской области удобнее и красивее, а мнение жителей играет ключевую роль в этом процессе.