В Озинском районе открылся пункт проката детских товаров

просмотров: 64

С начала июня семьи с маленькими детьми в Озинском районе могут бесплатно брать во временное пользование детские коляски, мебель и другие необходимые вещи. Пункт проката начал работу на базе местного центра социального обслуживания в рамках национального проекта «Семья».«Очень удобная услуга. Мы сразу оформили договор и взяли прогулочную коляску. В центре большой выбор вещей, и здорово, что даже в отдаленных районах есть такая поддержка», — поделилась многодетная мама.Аналогичные пункты уже действуют в Балашове, Балакове, Саратове и Энгельсе. Как отметила замминистра труда и соцзащиты области Светлана Савочкина, семьи могут получить здесь не только детские товары, но и технические средства, что значительно облегчает уход за малышами.За 5 лет услугами проката воспользовались 575 семей, а с начала 2025 года — 49. В Озинском районе за первые недели работы сервисом уже воспользовались 4 семьи.Условия: услуга доступна для семей с детьми до 3 лет, состоящих на социальном обслуживании.Этот проект помогает родителям сэкономить на покупке дорогостоящих детских вещей и делает поддержку семей более доступной.