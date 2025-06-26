На маршруте №299 «Саратов – Широкий Буерак» планируют добавить рейсы
Специалисты областного министерства транспорта проверили загрузку автобусов на маршруте №299 «Саратов – Широкий Буерак». Мониторинг прошёл 25 июня после обращений жителей, которые попросили увеличить количество рейсов на этом дачном направлении.
Сейчас по маршруту курсирует один автобус большого класса четыре раза в день – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Расписание:
- из Саратова– 07:40 и 17:30,
- из Широкого Буерака – 09:00 и 19:00.
Утром в среду автобус был заполнен на 90%, а в обратном направлении – лишь на 20-25%. Маршрут особенно востребован с апреля по октябрь, когда саратовцы ездят на дачи.
Владислав Савонин, руководитель Дирекции транспорта, отметил:
«Мы продолжим наблюдение в разные дни, чтобы оценить пассажиропоток. Учитывая популярность маршрута, рассматриваем возможность добавить несколько рейсов».
В ближайшее время вопрос будет проработан.