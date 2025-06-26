26 июня 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 26 июня
В посёлке Светлый завершили благоустройство территории у памятной Стелы
15:40 | 26 июня
В здании будущей картинной галереи музея им. Федина восстановят инженерные коммуникации
15:30 | 26 июня
В Озинском районе открылся пункт проката детских товаров
14:26 | 26 июня
На маршруте №299 «Саратов – Широкий Буерак» планируют добавить рейсы
13:30 | 26 июня
В Самойловке местный МФЦ будет просторнее
12:18 | 26 июня
Активное долголетие: вольские пенсионеры плетут лапти
11:00 | 26 июня
Игорю Комарову рассказали, как будут бороться с опасными и неизвестными инфекциями
10:06 | 26 июня
В Энгельсском районе ведется закачка воды в пруды Новопушкинского муниципального образования
09:05 | 26 июня
В Вольске благоустроят территорию детской школы искусств и отремонтируют кровлю клуба имени Талалихина
18:00 | 25 июня
В Саратовской области проходят мероприятия ко Дню молодёжи
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Самойловке местный МФЦ будет просторнее

Новости
На очередном заседании областной Думы депутаты поддержали важные поправки в региональный бюджет. В частности, Самойловскому району будет выделено 5,6 млн рублей на размещение обособленного МФЦ.


Как рассказал глава муниципалитета Михаил Мельников, Центр «Мои документы» в Самойловке был открыт в 2015 году, функционировал на ул. Ленина. Теперь Центр будет находиться на ул. 30 лет Победы.

- Услуги, оказываемые в многофункциональном центре «Мои Документы», востребованы у населения. Открытие МФЦ в новом здании позволит выйти на более качественный уровень предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Самойловского района. Помещение на улице 30 лет Победы более просторное, а это важно для комфорта заявителей.

За десять лет работы удобство обслуживания в МФЦ оценили многие самойловцы. Жители района могут получить в Центре около двухсот государственных и муниципальных услуг по линии Росреестра, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, ГУВД и другое.

Уверен, что и впредь жители района будут пользоваться услугами МФЦ, где принимают, консультируют и выдают документы по принципу «одного окна».

Напомним, инициатива выделения средств на размещение обособленного Центра «Мои документы» в Самойловке принадлежит губернатору Роману Бусаргину.