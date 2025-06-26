В Самойловке местный МФЦ будет просторнее

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Как рассказал глава муниципалитета Михаил Мельников, Центр «Мои документы» в Самойловке был открыт в 2015 году, функционировал на ул. Ленина. Теперь Центр будет находиться на ул. 30 лет Победы.- Услуги, оказываемые в многофункциональном центре «Мои Документы», востребованы у населения. Открытие МФЦ в новом здании позволит выйти на более качественный уровень предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Самойловского района. Помещение на улице 30 лет Победы более просторное, а это важно для комфорта заявителей.За десять лет работы удобство обслуживания в МФЦ оценили многие самойловцы. Жители района могут получить в Центре около двухсот государственных и муниципальных услуг по линии Росреестра, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, ГУВД и другое.Уверен, что и впредь жители района будут пользоваться услугами МФЦ, где принимают, консультируют и выдают документы по принципу «одного окна».Напомним, инициатива выделения средств на размещение обособленного Центра «Мои документы» в Самойловке принадлежит губернатору Роману Бусаргину.