Активное долголетие: вольские пенсионеры плетут лапти

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В Саратовской области продолжается реализация региональной программы «Активное долголетие» в рамках национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».В комплексных центрах социального обслуживания населения для старшего поколения организована разносторонняя досуговая и творческая деятельность в мастерских «Доброцентр», проводятся выездные мероприятия.Так, получатели услуг и «серебряные» волонтеры центра соцобслуживания Вольского района познакомились с плетением лаптей – посетили мастер-класс жителя Вольска Николая Андюкова, который не только наглядно показал технику плетения, но и рассказал об истории исконно русского промысла.Все подержали в руках лыко и сплели небольшие заготовки. А мастерство Николая Ивановича вызвало у присутствующих настоящий восторг.«Активное долголетие – это не только поддержание физического здоровья. Новые интересы и активности помогают людям старшего возраста сохранять ясность ума, эмоциональную стабильность и социальные связи. Главное – выбрать то, что действительно увлекает. А наши центры соцобслуживания предоставляют старшему поколению самые разные возможности для интересного, позитивного и творческого долголетия», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.