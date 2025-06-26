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Активное долголетие: вольские пенсионеры плетут лапти

Новости
Активное долголетие: вольские пенсионеры плетут лапти


В Саратовской области продолжается реализация региональной программы «Активное долголетие» в рамках национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».

В комплексных центрах социального обслуживания населения для старшего поколения организована разносторонняя досуговая и творческая деятельность в мастерских «Доброцентр», проводятся выездные мероприятия.

Так, получатели услуг и «серебряные» волонтеры центра соцобслуживания Вольского района познакомились с плетением лаптей – посетили мастер-класс жителя Вольска Николая Андюкова, который не только наглядно показал технику плетения, но и рассказал об истории исконно русского промысла.

Все подержали в руках лыко и сплели небольшие заготовки. А мастерство Николая Ивановича вызвало у присутствующих настоящий восторг.

«Активное долголетие – это не только поддержание физического здоровья. Новые интересы и активности помогают людям старшего возраста сохранять ясность ума, эмоциональную стабильность и социальные связи. Главное – выбрать то, что действительно увлекает. А наши центры соцобслуживания предоставляют старшему поколению самые разные возможности для интересного, позитивного и творческого долголетия», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.