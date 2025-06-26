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В Вольске благоустроят территорию детской школы искусств и отремонтируют кровлю клуба имени Талалихина

Новости
В Вольске благоустроят территорию детской школы искусств и отремонтируют кровлю клуба имени Талалихина


На благоустройство территории Детской школы искусств № 1 в городе Вольске направят 5,6 млн рублей. Сегодня на заседании областной Думы депутаты поддержали соответствующую инициативу губернатора Романа Бусаргина.

Как отметила заместитель главы Вольского района по социальным вопросам Марина Федосеева, в настоящее время ДШИ № 1 г. Вольска посещают свыше 300 детей, в том числе 15 губернаторских стипендиатов.

- В прошлом году за счет средств регионального бюджета здесь прошел капитальный ремонт. Проведены масштабные и сложные технически работы - укреплен фундамент, заменена кровля и все внутренние коммуникации, отремонтированы фасад и классы, закуплено новое оборудование и музыкальные инструменты. Теперь отреставрированное здание украшает центр города. Оставался неблагоустроенным двор школы искусств, но теперь территория около красивейшего в Вольске здания будет приведена в порядок. Как и говорил губернатор Роман Бусаргин во время своей поездки в Вольск, работы будут завершены до начала нового учебного года. Также выделенные из областного бюджета средства помогут завершить первый этап реконструкции клуба имени Талалихина – будет отремонтирована кровля здания и осуществлен монтаж оконных блоков. Кроме этого, теперь в районе появится автомобиль для перевозки вольчан с ограниченными возможностями здоровья. О необходимости приобретения такого транспорта говорили жители нашего района на встрече с губернатором.

Напомним, Детская школа искусств в Вольске - объект культурного наследия и одно из старейших учреждений дополнительного образования Саратовской области.