25 июня 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 25 июня
В Саратовской области проходят мероприятия ко Дню молодёжи
17:30 | 25 июня
Многодневный крестный ход пройдет по территории Саратовской области
16:30 | 25 июня
Депутаты приняли поправки в областной бюджет
15:30 | 25 июня
Новые результаты ЕГЭ:14 стобалльников и одна двухсотбалльница
15:18 | 25 июня
КОНКУРС КРАСОТЫ "КРЫЛЬЯ ДОБРОТЫ" ВЫБРАЛ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ
14:30 | 25 июня
С 6 по 8 августа 2025 года состоится III Всероссийский Медиафорум «Строим Будущее России»
13:43 | 25 июня
В Саратовской области отменяют организационные взносы на детские спортивные турниры
13:30 | 25 июня
В доме-музее Павла Кузнецова открылась уникальная выставка «Летние люди»
12:23 | 25 июня
Более 390 тысяч жителей области приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий
11:00 | 25 июня
Губернатор Роман Бусаргин наградил лучших классных руководителей и директоров саратовских школ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратовской области проходят мероприятия ко Дню молодёжи

Новости
В Саратовской области проходят мероприятия ко Дню молодёжи

Для молодежи будут организованы встречи с интересными людьми, акции и фестивали, интеллектуальная игра, политический хакатон, патриотический форум и множество других интересных и важных мероприятий.

26 июня в 19.00 на площади перед Саратовским областным Центром народного творчества им Руслановой состоится творческий вечер «Танцуй и пой!», посвященный Дню молодежи. В нем примут участие вокально-инструментальный ансамбль «Орион» и «Народный коллектив» рок-группа «Панацея» Дома культуры «Покровский». Вход свободный

В Саратовской области проходят мероприятия ко Дню молодёжи

В направлении «Знай» гостей ждет лекторий Общества «Знание». 28 июня на площадке Покровского парка в Саратове победитель Всероссийского конкурса Знание.Лектор, амбассадор просветительской организации, доцент кафедры госпитальной педиатрии СарГМУ им. В.И. Разумовского Анна Спиваковская проведет лекцию «Как сделать жизнь незабываемой: инструкция по применению». Кроме того, просветительское мероприятия с лекторами Общества «Знание» пройдет 25 июня в спортивном центре «Титан» - тренировка молодых лекторов с президентом Федерации по армейскому рукопашному бою Рафилем Бахиеевым.

День молодёжи в Энгельсском районе пройдет под девизом «Энгельс. Регион для молодых!». Центром притяжения станет городской парк «Покровский», где 28 июня с 17.00 жителей и гостей города ждут различные площадки: профориентация, добровольчество, патриотика, творчество, детство и семья, спорт, встречи со спикерами и много сюрпризов.