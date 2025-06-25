В Саратовской области проходят мероприятия ко Дню молодёжи

просмотров: 52

Для молодежи будут организованы встречи с интересными людьми, акции и фестивали, интеллектуальная игра, политический хакатон, патриотический форум и множество других интересных и важных мероприятий.26 июня в 19.00 на площади перед Саратовским областным Центром народного творчества им Руслановой состоится творческий вечер «Танцуй и пой!», посвященный Дню молодежи. В нем примут участие вокально-инструментальный ансамбль «Орион» и «Народный коллектив» рок-группа «Панацея» Дома культуры «Покровский». Вход свободныйВ направлении «Знай» гостей ждет лекторий Общества «Знание». 28 июня на площадке Покровского парка в Саратове победитель Всероссийского конкурса Знание.Лектор, амбассадор просветительской организации, доцент кафедры госпитальной педиатрии СарГМУ им. В.И. Разумовского Анна Спиваковская проведет лекцию «Как сделать жизнь незабываемой: инструкция по применению». Кроме того, просветительское мероприятия с лекторами Общества «Знание» пройдет 25 июня в спортивном центре «Титан» - тренировка молодых лекторов с президентом Федерации по армейскому рукопашному бою Рафилем Бахиеевым.День молодёжи в Энгельсском районе пройдет под девизом «Энгельс. Регион для молодых!». Центром притяжения станет городской парк «Покровский», где 28 июня с 17.00 жителей и гостей города ждут различные площадки: профориентация, добровольчество, патриотика, творчество, детство и семья, спорт, встречи со спикерами и много сюрпризов.