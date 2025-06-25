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Многодневный крестный ход пройдет по территории Саратовской области

Новости
Многодневный крестный ход пройдет по территории Саратовской области

С 30 июня по 21 июля 2025 года на территории Саратовской митрополии состоится традиционный многодневный Крестный ход в урочище Вавилов Дол.


Начало - 30 июня 2025 года. Храм Великомученика Георгия Победоносца (г. Саратов, ул. Днепропетровская, 7а).

Окончание - 21 июля 2025 года. Урочище Вавилов Дол (Ивантеевский район, Саратовская обл.).

Крестный ход пройдёт через Вольск, Балаково и Пугачёв.

Ежедневно будут совершаться вечерние богослужения и Божественные литургии в населённых пунктах, где запланирован ночлег.

Участников Крестного хода будут сопровождать бригада скорой помощи, экипаж Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, а также предусмотрена полевая кухня, предоставляющая горячее бесплатное питание.