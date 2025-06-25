Новые результаты ЕГЭ:14 стобалльников и одна двухсотбалльница

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Известны результаты единого государственного экзамена по информатике и английскому языку.Информатика:1. Никита Сыч, школа № 3 г. Ершова,2. Александр Дерунов, школа №3 г. Аткарск,3. Максим Ивчук, школа № 3 г. Маркса,4. Екатерина Хуторная, школа № 5 им. В. Хомяковой г. Энгельс,5. Юрий Гуляев, школа № 32 имени А.С. Пушкина г. Энгельс,6. Андрей Кулжанов, лицей математики и информатики г. Саратов,7. Максим Бретт, Лицей № 50 г. Саратов,8. Артем Тупиков, гимназия № 34 им. Г.Д. Ермолаева г. Саратов,9. Артём Шкурат, Саратовский областной образовательный комплекс - Политехнический колледж - Лицей-интернат 64,10. Никита Белоусов, Саратовский областной образовательный комплекс - Политехнический колледж - Лицей-интернат 64,11. Василий Фортунатов, Физико-технический лицей № 1 г. Саратов.Английский язык:1. Ксения Бондаренко, гимназия № 8 г. Энгельс,2. Дарья Филиппова, школа № 84 г. Саратов,3. Диана Юртаева, школа №1 г. Маркса.Кроме того, Ксения Бондаренко стала двухсотбалльницей, получив 100 баллов по двум предметам – литературе и английскому языку.