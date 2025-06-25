25 июня 2025 СРЕДА
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18:00 | 25 июня
В Саратовской области проходят мероприятия ко Дню молодёжи
17:30 | 25 июня
Многодневный крестный ход пройдет по территории Саратовской области
16:30 | 25 июня
Депутаты приняли поправки в областной бюджет
15:30 | 25 июня
Новые результаты ЕГЭ:14 стобалльников и одна двухсотбалльница
15:18 | 25 июня
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13:43 | 25 июня
В Саратовской области отменяют организационные взносы на детские спортивные турниры
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11:00 | 25 июня
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Новые результаты ЕГЭ:14 стобалльников и одна двухсотбалльница

Новости
Новые результаты ЕГЭ:14 стобалльников и одна двухсотбалльница


Известны результаты единого государственного экзамена по информатике и английскому языку.

Информатика:
1. Никита Сыч, школа № 3 г. Ершова,
2. Александр Дерунов, школа №3 г. Аткарск,
3. Максим Ивчук, школа № 3 г. Маркса,
4. Екатерина Хуторная, школа № 5 им. В. Хомяковой г. Энгельс,
5. Юрий Гуляев, школа № 32 имени А.С. Пушкина г. Энгельс,
6. Андрей Кулжанов, лицей математики и информатики г. Саратов,
7. Максим Бретт, Лицей № 50 г. Саратов,
8. Артем Тупиков, гимназия № 34 им. Г.Д. Ермолаева г. Саратов,
9. Артём Шкурат, Саратовский областной образовательный комплекс - Политехнический колледж - Лицей-интернат 64,
10. Никита Белоусов, Саратовский областной образовательный комплекс - Политехнический колледж - Лицей-интернат 64,
11. Василий Фортунатов, Физико-технический лицей № 1 г. Саратов.

Английский язык:
1. Ксения Бондаренко, гимназия № 8 г. Энгельс,
2. Дарья Филиппова, школа № 84 г. Саратов,
3. Диана Юртаева, школа №1 г. Маркса.

Кроме того, Ксения Бондаренко стала двухсотбалльницей, получив 100 баллов по двум предметам – литературе и английскому языку.