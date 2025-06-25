25 июня 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 25 июня
В Саратовской области проходят мероприятия ко Дню молодёжи
17:30 | 25 июня
Многодневный крестный ход пройдет по территории Саратовской области
16:30 | 25 июня
Депутаты приняли поправки в областной бюджет
15:30 | 25 июня
Новые результаты ЕГЭ:14 стобалльников и одна двухсотбалльница
15:18 | 25 июня
КОНКУРС КРАСОТЫ "КРЫЛЬЯ ДОБРОТЫ" ВЫБРАЛ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ
14:30 | 25 июня
С 6 по 8 августа 2025 года состоится III Всероссийский Медиафорум «Строим Будущее России»
13:43 | 25 июня
В Саратовской области отменяют организационные взносы на детские спортивные турниры
13:30 | 25 июня
В доме-музее Павла Кузнецова открылась уникальная выставка «Летние люди»
12:23 | 25 июня
Более 390 тысяч жителей области приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий
11:00 | 25 июня
Губернатор Роман Бусаргин наградил лучших классных руководителей и директоров саратовских школ
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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С 6 по 8 августа 2025 года состоится III Всероссийский Медиафорум «Строим Будущее России»

Новости
С 6 по 8 августа 2025 года состоится III Всероссийский Медиафорум «Строим Будущее России»

Медиафорум «Строим будущее России», посвященный 70-летию Дня строителя, объединит на своей площадке представителей органов государственной власти и надзорных структур, амбассадоров бизнеса, представителей строительной сферы субъектов Российской Федерации, журналистов и общественных деятелей.

Онлайн формат позволит результативно обсудить острые вопросы, проблемы, предложить неординарные решения. Всем зрителям трансляции будет доступна возможность задавать вопросы и участвовать в обсуждении в прямом эфире из любой точки мира, через специально созданную электронную форму.

В этом году организаторы планируют расширить программу медиафорума, включив в неё экспертные дискуссии и презентации лучших строительных практик, а также обсуждение кинопроизводства фильмов о профессиях строительной отрасли.

Культурной составляющей мероприятия станет кинофестиваль «Антарес», посвященный Человеку труда — строителю будущего, который также пройдет с 6 по 10 августа в Москве.

Регистрация по ссылке: https://строителироссии.рф/programma/