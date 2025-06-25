С 6 по 8 августа 2025 года состоится III Всероссийский Медиафорум «Строим Будущее России»

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Медиафорум «Строим будущее России», посвященный 70-летию Дня строителя, объединит на своей площадке представителей органов государственной власти и надзорных структур, амбассадоров бизнеса, представителей строительной сферы субъектов Российской Федерации, журналистов и общественных деятелей.Онлайн формат позволит результативно обсудить острые вопросы, проблемы, предложить неординарные решения. Всем зрителям трансляции будет доступна возможность задавать вопросы и участвовать в обсуждении в прямом эфире из любой точки мира, через специально созданную электронную форму.В этом году организаторы планируют расширить программу медиафорума, включив в неё экспертные дискуссии и презентации лучших строительных практик, а также обсуждение кинопроизводства фильмов о профессиях строительной отрасли.Культурной составляющей мероприятия станет кинофестиваль «Антарес», посвященный Человеку труда — строителю будущего, который также пройдет с 6 по 10 августа в Москве.Регистрация по ссылке: https://строителироссии.рф/programma/