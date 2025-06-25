В доме-музее Павла Кузнецова открылась уникальная выставка «Летние люди»

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В течение всего лета в доме-музее Павла Кузнецова (ул. Октябрьская, 56) работает необычная выставка под названием «Летние люди». Экспозиция представляет уникальную коллекцию, собранную Алексеем Голицыном, в которую вошли фотографии, предметы быта, одежда и графические работы, рассказывающие о летнем отдыхе саратовцев и истории пляжной моды.Идея создания камерной выставки принадлежит Алексею Голицыну — давнему другу музея. Всё началось с удивительной находки: старинного чемодана, обнаруженного Алексеем и его супругой Ольгой в заброшенном доме. В чемодане хранились личные вещи и несколько купальных костюмов 1950-х годов. Состояние одежды отражало дефицит того времени — некоторые вещи были изношены и даже отремонтированы, тогда как купальники сохранились в более хорошем виде.Продолжая поиски, Алексей Голицын собрал коллекцию из летней одежды и фотографий, найденных в старых домах и на барахолках, что позволило создать живую и атмосферную экспозицию.Выставка «Летние люди» стала данью памяти Алексею Голицыну и приглашает саратовцев и гостей города окунуться в атмосферу летнего отдыха прошлых десятилетий.Посетить выставку можно по адресу: ул. Октябрьская, 56.