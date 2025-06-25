Более 390 тысяч жителей области приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий

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Завершилось Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В юбилейном пятом голосовании жители страны отдали свыше 16,5 миллионов голосов за конкретные территории и дизайн-проекты.Жители Саратовской области проявили высокую активность — за объекты благоустройства проголосовали более 390 тысяч человек. Такое масштабное участие подтверждает, насколько важно для населения участвовать в формировании комфортной городской среды.Лидерами по количеству голосов стали Балаково (более 47 тысяч голосов), Балашов (около 18 тысяч голосов) и Саратов (свыше 159 тысяч голосов). В этом году на выбор было представлено свыше 190 общественных пространств, включая парки, скверы и площади.Министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин отметил: «Жители области активно поддержали инициативы по улучшению городских территорий. Их участие в голосовании ещё раз доказывает важность совместного выбора объектов для благоустройства».Среди победителей голосования в регионе:г. Балаково — Детский парк в 9-м микрорайоне (первый этап), который набрал 6298 голосов;г. Балашов — сквер по улице Рабочая от Карла Маркса до Ленина с 8894 голосами;г. Саратов — парк «Солнечный» (второй этап), за который проголосовали 29 480 человек.Реализация этих проектов позволит сделать общественные пространства региона более удобными и привлекательными для жителей и гостей.