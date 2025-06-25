Губернатор Роман Бусаргин наградил лучших классных руководителей и директоров саратовских школ

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Вчера в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии «Признание», а также победителя и призеров регионального конкурса «Директор года».В этом году заявки на участие в конкурсе подали 25 учителей и 23 руководителя общеобразовательных учреждений из 17 муниципалитетов.«Одна из главных задач учителя - раскрыть потенциал ребенка. Сделать это без особого дара невозможно. Все вы обладаете огромным талантом, свидетельством которого служат воспитанные вами дети. Все долгие годы учебы вы стараетесь быть для своих учеников примером, именно к вам они идут за советом и помощью даже во взрослой жизни. А многие потом приведут к вам учиться и своих детей, помня, что вы - мудрый наставник», — подчеркнул Роман Викторович.Ксения Большекова, учитель истории школы №3 г. Балашов;Антонина Севостьянова, учитель информатики образовательного центра №3 «Созвездие» г. Вольск;Ирина Дрюпина, учитель обществознания и географии школы №2 р.п. Новые Бурасы;Ольга Тюрина, учитель биологии школы с. Балтай;Олеся Дворянкина, учитель иностранного языка школы №18 г. Балаково;Светлана Цацулина, учитель английского языка школы с. Павловка Марксовского района;Екатерина Федорова, учитель английского языка школы №1 г. Петровск;Ольга Чекалина, учитель информатики и физики образовательного центра №1 г. Вольск;Лариса Дьяконова, учитель информатики школы р.п. Красный Октябрь;Людмила Дегтярева, учитель изобразительного искусства, математики, русского языка и чтения школы №11 г. Балашов.Победитель — Наталья Исакина, директор школы №1 р.п. Степное;Призёры — Ирина Бокова, директор школы п. Первомайский Дергачевского района, и Наталья Кожевникова, директор школы №102 г. Саратов.Поздравляем всех победителей и желаем дальнейших успехов в работе!