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Пациентам районных больниц станет доступнее современная и качественная медицинская помощь

Новости
Пациентам районных больниц станет доступнее современная и качественная медицинская помощь

На очередном заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина о выделении 10,7 млн рублей на закупку различного оборудования для районных больниц в Аткарске, Балашове, а также на приобретение источника бесперебойного питания для компьютерного томографа в Красноармейской районной больнице.
Для районных больниц приобретение или замена необходимого оборудования позволит обеспечить стабильную работу всех медицинских систем, что особенно важно при оказании экстренной помощи пациентам. Это существенно повысит качество медицинских услуг, создаст комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.
«Регулярная поддержка Правительством Балашовской районной больницы, внимание губернатора Романа Бусаргина к нашим насущным проблемам даёт нам возможность постоянно совершенствовать материально-техническую базу больницы. Мы продолжим работать над тем, чтобы жители района получали современную и качественную медицинскую помощь. Уверен, что эти инвестиции в будущее здравоохранения нашего района принесут свои плоды, и мы сможем оказывать помощь на ещё более высоком уровне», - поделился главный врач больницы Андрей Гадяцкий