Школьников Саратовской области приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства!

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27 июня в нашем регионе пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».Отдельное внимание на мероприятии будет уделено программе ранней профориентации. Подростки смогут узнать все о бесплатном профессиональном обучении, принять участие в мастер-классах и определить свою образовательную траекторию.Время проведения мероприятия:с 10:00 до 14:00 — ярмарка трудоустройствас 14:00 до 17:00 — профориентационные мероприятияВ день проведения ярмарки 38 площадок будут работать во всех районах области. Адреса и контактные номера телефонов смотрите по ссылке: vk.cc/cMWWPaВ Саратове основной площадкой станет Технопарк «Саратов Диджитал» (ул. Московская, 66, вход с ул. Кутякова).Присоединяйтесь к главному кадровому событию страны!_______________________________________________________________________Важность темы ранней профессиональной ориентации для экономики страны обозначена, как приоритетная, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях России была внедрена Единая модель профориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. С 2025 года она включает обновленный проект Единая модель профориентации «Билет в будущее», который реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».В 2025/2026 учебном году планируется перейти на модель адресной профориентации с учетом запросов работодателей в Саратовской области в соответствии с кадровым прогнозом Министерства труда и социальной защиты Саратовской области.