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Школьников Саратовской области приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства!

Новости
Школьников Саратовской области приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства!


27 июня в нашем регионе пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Школьников Саратовской области приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства!

Отдельное внимание на мероприятии будет уделено программе ранней профориентации. Подростки смогут узнать все о бесплатном профессиональном обучении, принять участие в мастер-классах и определить свою образовательную траекторию.

Время проведения мероприятия:
с 10:00 до 14:00 — ярмарка трудоустройства
с 14:00 до 17:00 — профориентационные мероприятия

В день проведения ярмарки 38 площадок будут работать во всех районах области. Адреса и контактные номера телефонов смотрите по ссылке: vk.cc/cMWWPa

В Саратове основной площадкой станет Технопарк «Саратов Диджитал» (ул. Московская, 66, вход с ул. Кутякова).

Присоединяйтесь к главному кадровому событию страны!
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Важность темы ранней профессиональной ориентации для экономики страны обозначена, как приоритетная, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях России была внедрена Единая модель профориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. С 2025 года она включает обновленный проект Единая модель профориентации «Билет в будущее», который реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

В 2025/2026 учебном году планируется перейти на модель адресной профориентации с учетом запросов работодателей в Саратовской области в соответствии с кадровым прогнозом Министерства труда и социальной защиты Саратовской области.