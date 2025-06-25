Школьников Саратовской области приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства!
27 июня в нашем регионе пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Отдельное внимание на мероприятии будет уделено программе ранней профориентации. Подростки смогут узнать все о бесплатном профессиональном обучении, принять участие в мастер-классах и определить свою образовательную траекторию.
Время проведения мероприятия:
с 10:00 до 14:00 — ярмарка трудоустройства
с 14:00 до 17:00 — профориентационные мероприятия
В день проведения ярмарки 38 площадок будут работать во всех районах области. Адреса и контактные номера телефонов смотрите по ссылке: vk.cc/cMWWPa
В Саратове основной площадкой станет Технопарк «Саратов Диджитал» (ул. Московская, 66, вход с ул. Кутякова).
Присоединяйтесь к главному кадровому событию страны!
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Важность темы ранней профессиональной ориентации для экономики страны обозначена, как приоритетная, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях России была внедрена Единая модель профориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. С 2025 года она включает обновленный проект Единая модель профориентации «Билет в будущее», который реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».
В 2025/2026 учебном году планируется перейти на модель адресной профориентации с учетом запросов работодателей в Саратовской области в соответствии с кадровым прогнозом Министерства труда и социальной защиты Саратовской области.