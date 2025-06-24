Школьники региона присоединились ко Всероссийской акции "Абонент недоступен"

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В День памяти и скорби ребята из 566 лагерей с дневным пребыванием приняли участие во всероссийской акции "Абонент недоступен", организатором которой выступает проект "Без срока давности" Национального центра исторической памяти при Президенте РФ.Более 20 тыс. школьников области смогли почувствовать историческое единство поколений благодаря специальным подкастам — виртуальным звонкам из прошлого, посвященным событиям Великой Отечественной войны.Основная цель мероприятия — напомнить молодежи о важности сохранения живой связи между поколениями и передачи опыта старших младшим.Школьники прослушивали специально подготовленные подкасты, воспроизводящие как голоса солдат времен Великой Отечественной войны, передававшие воспоминания, письма и рассказы фронтовиков своим родным и близким, так и тех, кто ждал их дома.Среди этих голосов – маленькая Таня Савичева, чьи дневниковые записи стали безмолвным криком блокадного Ленинграда. Это и история советского солдата Николая Масалова, который, рискуя своей жизнью, спас немецкую девочку в разрушенном Берлине. Эти и другие обычные люди, ставшие невольными заложниками трагических событий, обращаются к нам, словно по телефону, сокращая расстояние между эпохами.Таким образом, ежегодно проходящая акция становится важным инструментом воспитания молодых граждан России, ориентированных на бережное отношение к своему прошлому и гордость за страну.