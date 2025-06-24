На Соколовой горе в Саратове открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны

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В Саратове на территории мусульманского кладбища на Соколовой горе состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны. Инициатива создания памятного комплекса принадлежит Духовному управлению мусульман Саратовской области.В церемонии открытия приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов, а также жители и гости региона.Мемориал увековечил имена 118 воинов, павших на полях сражений, и тружеников тыла, внесших вклад в Победу многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. Их имена стали символом вечной памяти и благодарности.Тимофей Лещенко подчеркнул: «Мемориалы и обелиски по всей стране напоминают нам о ратном подвиге наших предков, служат символом всеобщего уважения и скорби. Уверен, что этот мемориал станет местом гордости и преклонения перед нашими дедами и прадедами, напоминая о несгибаемой воле и мужестве многонационального народа России».В завершение церемонии участники вознесли дуа по погибшим воинам и труженикам тыла, после чего состоялось возложение цветов к мемориалу.