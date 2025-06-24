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На стадионе «Локомотив» стартовал региональный этап фестиваля ГТО среди школьников

Новости
На стадионе «Локомотив» стартовал региональный этап фестиваля ГТО среди школьников


За право войти в сборную команду региона и представлять Саратовскую область на Всероссийском финале в Артеке борются 22 команды.

В программе фестиваля восемь спортивных дисциплин - проявить себя ребята смогут в беге, плавании, подтягивании, наклоне вперед, сгибании и разгибании рук, стрельбе.

Пожелали удачи ребятам в предстоящих стартах министр спорта области Олег Дубовенко и заместитель министра образования области Михаил Попов.

«Каждый из вас уже победитель – вы стали лучшими в сдаче нормативов ГТО в своих муниципальных районах. И сегодня вам предстоит доказать это здесь, на региональном этапе. Желаю вам проявить себя и показать свой лучший результат»,- обратился к ребятам Олег Александрович.