Ставка льготных кредитов на покупку отечественной сельскохозяйственной техники будет снижена до 8%

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По ее словам, в нынешних условиях при сегодняшней ставке рефинансирования бизнесу тяжело решать задачи технического обновления. В связи с этим закупки сельхозтехники за последнее время резко сократились. Теперь закупка сельхозтехники будет входить в число приоритетных направлений.В рамках технической модернизации АПК в 2025 году сельхозтоваропроизводителями Саратовской области приобретено 212 тракторов, 64 зерноуборочных комбайна и 600 единиц прочей сельскохозяйственной техники на общую сумму более 5 млрд рублей.Прогноз приобретения техники, установленный Минсельхозом России, в 2025 году составляет 400 тракторов и 150 зерноуборочных комбайнов.Начиная с 2002 года, между АО «Росагролизинг» и хозяйствами Саратовской области заключено 5 730 договоров на сумму 40,7 млрд руб. Всего поставлено 9,1 тыс. ед. техники на общую сумму 33,9 млрд рублей.По лизингу в 2025 году поставлено 203 ед. техники (29 тракторов, 16 комбайнов, 158 прочих) на сумму 1,26 млрд руб.Снижение ставок льготных кредитов и программ могут стать значительным шагом вперед для аграрного сектора страны и региона.