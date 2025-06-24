Межнациональный турнир по мини-футболу посвятили юбилею Победы

просмотров: 110

В Саратове состоялся турнир по мини-футболу, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали 8 команд, представляющих национально-культурные объединения области, студенческие коллективы и общественные организации.Организатором соревнований выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России». ВУчастники продемонстрировали высокий уровень мастерства, волю к победе и командный дух. По результатам турнира призовые места распределились следующим образом:1 место – команда «Кайрат»;2 место – команда «Арцах»;3 место – команда «Черкесы».Все участники получили памятные медали, а призёры – кубки, грамоты и индивидуальные награды. Лучшие игроки турнира были отмечены личными наградами и почётными грамотами.