Вместе против наркотиков: профилактика и спорт объединяют молодежь

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В рамках Единого дня профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прошли мероприятия, направленные на профилактику употребления и незаконного оборота наркотических веществ.Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Анастасия Борода в рамках прямого эфира призвала подростков к соблюдению закона, обозначив меры ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Эфир прошёл на официальном ресурсе социальной сети ВКонтакте, обеспечивая доступность информации для широкой аудитории.В рамках летней кампании значительная часть профилактических мероприятий прошла на территории летних оздоровительных центров и лагерей города Саратова и муниципальных районов области. Например, в ДОЦ «Маяк» сотрудники провели специальные занятия, разъясняя детям опасность и последствия употребления наркотиков. Ученики ознакомились с деятельностью специализированных служб и увидели работу кинологов органов внутренних дел.В ДОЛ «Дружба» Кировского района г. Саратова заместитель начальника отдела управления по работе с личным составом ГУ МВД России подполковник полиции Александр Логинов рассказал ребятам о важности соблюдения законов и ответил на интересующие вопросы, касающиеся уголовного преследования за распространение наркотиков.Важная составляющая единой профилактической акции - привлечение внимания школьников и студентов к здоровому образу жизни, активному отдыху и занятию спортом. Тренер сборной Саратовской области по смешанным боевым искусствам Джейхун Карибов организовал мастер-класс по ММА, спортивные эстафеты и конкурсы. Победители соревнований были награждены дипломами и подарками.В летнем оздоровительном лагере «Солнышко» Новоузенского района специалистами было проведено практическое упражнение «Собери цветок здоровья», подводящее к итогу о необходимости ведения здорового образа жизни.Специалисты Балашовского центра «Семья» в рамках акции для учащихся медицинского колледжа провели информационно – познавательную игру «Над пропастью привычки». В начале мероприятия была приведена статистика о количестве людей, употребляющих наркотики. Ребята назвали причины употребления ПАВ, которые воспроизводились на экране. Подростки поделились на две группы и работали над созданием мини-проектов: «Наркотики – это зло», участвовали в сюжетно – ролевых тренингах.«Проведение Единого дня профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних позволило охватить широкий круг участников, привлекая внимание школьников, студентов и родителей к вопросам сохранения здоровья и правопорядка. Активное вовлечение представителей власти, экспертов и волонтеров позволило создать эффективную платформу для обмена опытом и идеями между участниками разных возрастных групп. Важно отметить высокий интерес и активность участников, выраженную в творческих проектах, спортивных соревнованиях и интерактивных мероприятиях», — отметила председатель областной комиссии Анастасия Борода.Напомним, в регионе продолжается месячник антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области