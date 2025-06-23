Общеобластной прием граждан пройдет 28 июня

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По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в субботу, 28 июня, состоится общеобластной прием граждан. В этот день жители региона смогут обратиться с вопросами и предложениями к заместителям председателя правительства, руководителям министерств, ведомств и структурных подразделений, а также главам муниципальных районов.Кроме того, глава региона лично проведет прием граждан, предоставив возможность напрямую обсудить важные для области и каждого жителя темы.