В регионе капитально отремонтировали 62 многоквартирных дома

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С начала 2025 года Фондом капремонта области принято 83 вида строительно-монтажных работ в 62 многоквартирных домах региона.«Перечень проведенных работ включал капремонт фасадов и крыш, замену лифтового оборудования и внутридомовых инженерных систем. Так, на сегодняшний день в многоэтажках области заменили 30 лифтов и капитально отремонтировали 45 крыш. Работы по данному направлению продолжаются», - рассказал замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.После завершения капремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует пятилетний гарантийный срок, в течение которого подрядчик несет ответственность за качество работ как перед Фондом, так и перед собственниками дома . Не признаются гарантийными случаями недостатки и дефекты, появившиеся вследствие ненадлежащего обслуживания МКД или повреждения в результате неправомерных действий жильцов дома или третьих лиц.