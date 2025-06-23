В Саратове откроется выставка, приуроченная к принесению мощей святого Патриарха Тихона

просмотров: 83

24 июня, в 14.00 в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» состоится открытие выставки «Кто ны разлучит от любве Божия», подготовленной Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке «Научно-просветительского фонда имени святого Патриарха Тихона».Экспозиция посвящена 100-летию исповеднической кончины святого Патриарха Тихона, избранного после восстановления патриаршества в 1917 году Предстоятелем Русской Православной Церкви. Ее пребывание в Саратове приурочено к принесению в Саратовскую митрополию ковчега с мощами святителя Тихона.В историческом парке «Россия — моя история» передвижная выставка будет находиться по 26 июня.С 27 по 29 июня саратовцы смогут познакомиться с ней в Областной универсальной научной библиотеке (ул. Горького 40), а с полудня 29 июня до вечера 1 июля она будет находиться в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке, где 1 июля пройдет концертная программа «Хранитель Церкви Русской», также посвященная 100–летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, и принесению в Саратов ковчега с его мощами.Со 2 по 3 июля познакомиться с экспозицией можно будет на территории Покровского собора г. Саратова.