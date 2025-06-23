Жительница Саратовской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

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В рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума состоялась торжественная церемония награждения победителей ХХII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».В возрастной категории от 18 лет в финальный этап конкурса прошли 183 участника. В число победителей вошла Екатерина Селиверова из Саратовской области.«Благодаря активному участию жителей Саратовской области в конкурсе «Моя страна – моя Россия» в регионе формируется сообщество молодых людей со своими талантами и инициативами. За такими людьми — стремление к переменам, готовность брать ответственность за будущее родного города и сёл. Конкурс даёт ресурс для роста: наставничество, грантовую поддержку, постконкурсное сопровождение. Уверен, что победительница из Саратовской области продолжит этот путь, формируя новое поколение лидеров регионального развития», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.Екатерина Селиверова, студентка Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, заняла III место с проектом «Мы помним – мы гордимся!» в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Цель проекта — сохранить историческую память через личные и эмоциональные истории.Молодые люди в формате короткометражных игровых фильмов рассказывают о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, посещают связанные с ними места и мемориалы, формируя живой диалог между прошлым и настоящим. Каждый эпизод — это не просто рассказ, а настоящее семейное путешествие в историю, переданное языком кино.Фильмы, смонтированные силами авторов, публикуются в социальных сетях и распространяются через молодёжные и патриотические онлайн-сообщества, вовлекая в проект широкую аудиторию. Тем самым проект выполняет сразу несколько важных задач: популяризирует память о подвигах предков, развивает медиаграмотность и творческие навыки участников, способствует формированию уважительного отношения к истории своей семьи и страны.Екатерина Селиверова отметила: «Мы часто слышим, что нужно помнить подвиг предков. А как помнить, если ты не знаешь их имён? Наш проект — это попытка вернуть в каждую семью эту память, оживить её через кино. Мы рассказываем истории простых людей — наших родных. Истории, которые до сих пор откликаются в сердцах. Ведь у каждой семьи есть своя Победа, и она достойна быть услышанной. Для меня участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия» стало не только возможностью реализовать идею, но и подтверждением того, что историческая память важна для всей страны — и её готовы поддерживать и развивать на самом высоком уровне».Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.39 победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» получат призы от профильных партнеров конкурса – премии на реализацию проектов, стажировки и практики в крупнейших отраслевых организациях, например компаниях АФК «Система», возможность пройти программы дополнительного образования, информационную поддержку на федеральном уровне и другие ценные призы.