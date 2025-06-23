23 июня 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 23 июня
Общеобластной прием граждан пройдет 28 июня
17:30 | 23 июня
Территорию Татищевской районной больницы отремонтируют в рамках новой региональной программы
16:30 | 23 июня
Саратовская спортсменка – бронзовый призер Всероссийских соревнований по дзюдо
16:30 | 23 июня
В регионе капитально отремонтировали 62 многоквартирных дома
15:44 | 23 июня
Саратовские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по прыжкам в воду
15:40 | 23 июня
В Саратове откроется выставка, приуроченная к принесению мощей святого Патриарха Тихона
15:25 | 23 июня
В регионе капитально отремонтировали 62 многоквартирных дома
15:20 | 23 июня
Губернатор Роман Бусаргин отметил вклад ФосАгро в развитие бесплатного детского спорта
14:30 | 23 июня
Жительница Саратовской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
13:30 | 23 июня
Юных поваров наградили дипломами
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ушёл из жизни декан механико-математического факультета СГУ А.М. Захаров

Новости
Ушёл из жизни декан механико-математического факультета СГУ А.М. Захаров

22 июня 2025 года после тяжёлой болезни не стало декана механико-математического факультета Андрея Михайловича Захарова.

В 1988 году он окончил механико-математический факультет СГУ по  специальности «Прикладная математика». В мае 1993 года защитил диссертационную работу на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук в Диссертационном совете при Саратовском университете. Работал в Саратовском государственном педагогическом институте имени К.А. Федина, Педагогическом институте СГУ, затем на мехмате СГУ. С 2003 года является деканом механико-математического факультета.

В 2009 году А.М. Захарову было присвоено звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
А.М.  Захаров является членом совета ФУМО по математике и механике, УМО по прикладной математике и информационным технологиям, УМО по прикладной информатике. Современные образовательные программы и учебные планы для студентов-математиков и механиков страны сделаны при непосредственном участии декана саратовского мехмата.

Многие годы А.М. Захаров руководил жюри муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, возглавлял муниципальную научно-практическую конференцию для обучающихся «Вектор успеха», председательствовал на научно-исследовательской конференции школьников «Открытие».

По инициативе и при участии А.М. Захарова механико-математический факультет много работает с учителями математики Саратовской области. Это и курсы повышения квалификации, и методические сборы, посвящённые обсуждению сложных разделов школьного курса математики, и научно-практические учительские конференции.
При участии А.М. Захарова была открыта одна из первых в стране базовых кафедр в Лицее математики и информатики Саратова, где многие учёные факультета читают лекции и ведут занятия со школьниками.

Андрей Михайлович, человек высокого интеллекта, неистощимого юмора, риторического изящества, запомнился студентам по лекциям и практическим занятиям.

Очень существенным для Андрея Михайловича было внеаудиторное общение со студентами и коллегами. Многим памятны остроумные выступления мехматовского декана на первоапрельских факультетских праздниках. Андрей Михайлович поражал всех своей выдержкой, аристократическими манерами, обаянием яркой личности.

Андрей Михайлович умел любить и умел дружить. Он создал прекрасную семью, воспитал дочь, очень любил внука. Его жизнь – пример служения родному факультету и Саратовскому университету.

Память об этом замечательном и светлом человеке останется в университете на долгие годы.

Друзья, коллеги, студенты Андрея Михайловича выражают соболезнование семье и близким.

Гражданская панихида пройдёт в 3 корпусе СГУ, в БФА, в 13.00 24 июня 2025 года.