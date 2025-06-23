Юных поваров наградили дипломами

просмотров: 101

В школе-интернате г.Хвалынска подвели итоги образовательного проекта Саратовского регионального отделения общественно - государственной организации Ассамблеи народов России.Воспитанников интерната, прошедших обучение на поваров русской кухни, отметили дипломами. Об этом рассказал председатель регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук."Сегодня мы чествуем юных поваров, которые показали не только отличные результаты в освоении программы "Повар традиционной русской кухни" в рамках проекта "Путевка в жизнь", но и принимали активное участие в волонтерской деятельности в социальных акциях в рамках проекта", - приводит слова представителей интерната Борис Шинчук.За время обучения воспитанники интерната не раз демонстрировали свои кулинарные таланты. Приготовленные ими блюда стали угощением на праздничном новогоднем столе и прекрасным дополнением к поздравлениям ветеранов и семей участников СВО на 23 Февраля и 8 Марта.Юных поваров отметили за большой вклад в сохранение национальной самобытности и укрепление единства народов России.Всё они были награждены именными дипломами Саратовского регионального отделения Ассамблеи народов России.