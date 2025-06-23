"Крылья доброты": в Саратове состоялся уникальный конкурс для мам особенных детей

просмотров: 93

В минувшие выходные Дом культуры "Россия" стал площадкой для проведения особенного конкурса красоты и душевной силы "Крылья доброты", посвященного мамам, воспитывающим детей с ментальными особенностями развития.Мероприятие было организовано Фондом помощи "Добрые взрослые" при поддержке Центра "Крылья". В конкурсе приняли участие 19 удивительных женщин, чей ежедневный подвиг материнской любви заслуживает особого признания.Участницы продемонстрировали:- Творческие номера, раскрывающие их таланты- Элегантное fashion-дефиле- Презентации "Это - я!", где поделились личными историями и мечтамиНа мероприятии присутствовала заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая, которая отметила: "Этот конкурс - настоящий гимн женской стойкости, красоте и безграничной материнской любви. Мы будем продолжать поддерживать такие важные инициативы".Кульминацией вечера стал выход участниц в вечерних нарядах вместе со своими детьми, символизирующий ту особую, неразрывную связь, которая существует между матерью и ребенком.Конкурс "Крылья доброты" не только дал возможность особенным мамам проявить себя, но и показал обществу, что истинная красота измеряется силой духа, добротой и безграничной любовью к своим детям.