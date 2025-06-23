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В Калининске с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца погибшего в годы Великой Отечественной войны

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Вчера, 22 июня, в Калининске состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков уроженца Саратовской области, красноармейца Василия Николаевича Лукьянова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло с участием официальных лиц, представителей поисковых отрядов и родственников бойца.
В Калининске с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца погибшего в годы Великой Отечественной войны




История подвига:

Василий Лукьянов, 1920 года рождения, уроженец села Старая Ивановка (ныне Калининский район), был призван в ряды Красной Армии в 1940 году. С 1942 года числился пропавшим без вести. Его судьба оставалась неизвестной почти 80 лет.

Работа поисковиков:
Останки бойца были обнаружены в ходе поисковых работ около села Тарасовка Кировоградской области (Украина), где в 1941-1942 годах вела ожесточённые бои 141-я стрелковая дивизия. Находка стала возможной благодаря реализации межрегионального проекта "Право на историческую память", который с 2020 года ведёт аппарат Уполномоченного по правам человека в Псковской области совместно с поисковыми отрядами.

На мероприятии присутствовали:
- Дмитрий Шахов, Уполномоченный по правам человека в Псковской области
- Александр Фурманов, представитель Минобороны РФ
- Надежда Сухова, Уполномоченный по правам человека в Саратовской области
- Саит Девличаров, заместитель министра по делам территориальных образований области
- Валерий Лазарев, глава Калининского района
- Родственники погибшего воина

Проект "Право на историческую память" продолжает работу по установлению судеб бойцов 141-й стрелковой дивизии. За три года реализации проекта удалось вернуть имена десяткам пропавших без вести защитников Отечества.