День памяти и скорби: социальные учреждения Саратовской области почтили героев войны

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Вчера социальные учреждения Саратовской области провели ряд памятных мероприятий, посвященных 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.В Лысогорском районе сотрудники комплексного центра социального обслуживания вместе с "серебряными" и юными волонтерами организовали мемориальную акцию "Свеча памяти". Участники почтили минутой молчания павших героев, зажгли свечи в их честь и вспомнили подвиги земляков.В социально-оздоровительном центре "Волжские зори" для детей провели исторический час "Мы помним". После просмотра тематической презентации ребята создали памятный плакат "Никто не забыт и ничто не забыто", а затем вместе с родителями возложили цветы к памятнику в парке Победы поселка Большевик.Театральная студия "Фортуна" из Аткарского района организовала особый вечер памяти. Участники посмотрели легендарный фильм "Летят журавли" (обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля 1958 года) и зажгли свечи в память о погибших."Серебряные" волонтеры Ивантеевского района вместе с членами своих семей провели памятное мероприятие у местного мемориала. Как отметили участники: "Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто отдал свою жизнь за наше будущее".В Энгельсском центре соцобслуживания культорганизатор Вера Легачева провела лекцию о ключевых событиях войны. Особенно трогательным моментом стало чтение стихотворения Булата Окуджавы "До свидания, мальчики!".От домов-интернатов до детских учреждений - все социальные организации области объединились в этот день, чтобы почтить память не только героев Великой Отечественной, но и современных защитников, погибших в ходе специальной военной операции.