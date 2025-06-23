В Саратове впервые вручили почётный знак "Мать защитника Отечества"
В музее СВО состоялась торжественная церемония награждения матерей саратовских военнослужащих, удостоенных звания Героя России за подвиги в ходе специальной военной операции.
Значимое событие:
• Впервые вручён новый почётный знак "Мать защитника Отечества"
• Награды удостоились 6 матерей героев
• Мероприятие приурочено ко Дню ветеранов боевых действий (1 июля)
Среди награждённых:
- Марина Аксёнова (мать Александра Аксёнова)
- Зяйтуне Назарова (мать Сергея Назарова)
- Майса Джумангалиева (мать Мирлана Джумангалиева)
- Людмила Филоненко (мать Андрея Филоненко)
- Ирина Бутылкина (мать Людмилы Болилой)
- Валентина Янклович (мать Александра Янкловича)
Организаторы и участники церемонии:
Награды вручали представители благотворительного фонда "Неравнодушные сердца" и общественной организации "Союз отцов". С тёплыми словами к матерям обратились заместитель председателя правительства области Сергей Егоров, министр внутренней политики Наталья Трошина, Герой России Александр Янклович и другие почётные гости.
О награде:
Почётный знак учреждён 26 марта 2025 года для матерей, воспитавших героев боевых действий. Он символизирует признание родительских заслуг в воспитании защитников Отечества и укреплении традиционных семейных ценностей.
После официальной части участники мероприятия смогли пообщаться в неформальной обстановке, поделиться воспоминаниями и выразить взаимную поддержку.
На сегодняшний день 11 уроженцев Саратовской области удостоены звания Героя России за подвиги в ходе СВО.
Значимое событие:
• Впервые вручён новый почётный знак "Мать защитника Отечества"
• Награды удостоились 6 матерей героев
• Мероприятие приурочено ко Дню ветеранов боевых действий (1 июля)
Среди награждённых:
- Марина Аксёнова (мать Александра Аксёнова)
- Зяйтуне Назарова (мать Сергея Назарова)
- Майса Джумангалиева (мать Мирлана Джумангалиева)
- Людмила Филоненко (мать Андрея Филоненко)
- Ирина Бутылкина (мать Людмилы Болилой)
- Валентина Янклович (мать Александра Янкловича)
Организаторы и участники церемонии:
Награды вручали представители благотворительного фонда "Неравнодушные сердца" и общественной организации "Союз отцов". С тёплыми словами к матерям обратились заместитель председателя правительства области Сергей Егоров, министр внутренней политики Наталья Трошина, Герой России Александр Янклович и другие почётные гости.
О награде:
Почётный знак учреждён 26 марта 2025 года для матерей, воспитавших героев боевых действий. Он символизирует признание родительских заслуг в воспитании защитников Отечества и укреплении традиционных семейных ценностей.
После официальной части участники мероприятия смогли пообщаться в неформальной обстановке, поделиться воспоминаниями и выразить взаимную поддержку.
На сегодняшний день 11 уроженцев Саратовской области удостоены звания Героя России за подвиги в ходе СВО.