В Саратове впервые вручили почётный знак "Мать защитника Отечества"

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• Впервые вручён новый почётный знак "Мать защитника Отечества"• Награды удостоились 6 матерей героев• Мероприятие приурочено ко Дню ветеранов боевых действий (1 июля)- Марина Аксёнова (мать Александра Аксёнова)- Зяйтуне Назарова (мать Сергея Назарова)- Майса Джумангалиева (мать Мирлана Джумангалиева)- Людмила Филоненко (мать Андрея Филоненко)- Ирина Бутылкина (мать Людмилы Болилой)- Валентина Янклович (мать Александра Янкловича)Награды вручали представители благотворительного фонда "Неравнодушные сердца" и общественной организации "Союз отцов". С тёплыми словами к матерям обратились заместитель председателя правительства области Сергей Егоров, министр внутренней политики Наталья Трошина, Герой России Александр Янклович и другие почётные гости.Почётный знак учреждён 26 марта 2025 года для матерей, воспитавших героев боевых действий. Он символизирует признание родительских заслуг в воспитании защитников Отечества и укреплении традиционных семейных ценностей.После официальной части участники мероприятия смогли пообщаться в неформальной обстановке, поделиться воспоминаниями и выразить взаимную поддержку.На сегодняшний день 11 уроженцев Саратовской области удостоены звания Героя России за подвиги в ходе СВО.