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Саратовские гребцы обновили инвентарь перед областными соревнованиями

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С 18 по 20 июня на озере Сазанка проходит первенство Саратовской области по гребле на байдарках и каноэ. Участники соревнуются в четырёх возрастных категориях, а лучшие из них войдут в состав сборной региона для выступления на всероссийских и межрегиональных турнирах.


Министр спорта области Олег Дубовенко лично посетил соревнования, оценив выступления юных спортсменов, и вручил награды победителям в одной из дисциплин. Также он передал Специализированной школе олимпийского резерва новый спортивный инвентарь и оборудование.

Гребля на байдарках и каноэ – один из приоритетных видов спорта для Саратовской области, что позволяет региону получать федеральную поддержку. В этом году на развитие материально-технической базы было выделено свыше 2,5 млн рублей. На эти средства закуплены современные лодки и весла, причём все снаряды – российского производства. По словам тренеров, они не уступают по качеству зарубежным аналогам.

Общаясь с гребцами и их наставниками, Олег Дубовенко подчеркнул, что Саратовская школа гребли входит в число лучших в стране по подготовке спортивного резерва для национальной сборной. Новое оборудование поможет спортсменам показывать высокие результаты и завоёвывать победы на самых престижных соревнованиях.